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VakıfBank 8 Mart’ta cinsiyetçi söylemlere dikkat çekiyor: “Ağzından çıkanı kulağın duysun”
VakıfBank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklam filminde gündelik hayatta toplumun diline dolanan ve toplumsal gerilimlere neden olan cinsiyetçi söylemlerin sona erdirilmesi gerektiği mesajını veriyor. Balon metaforu ile bu söylemlerin sürdürülebilir olmadığı vurgulanırken, yeni bir dil inşa etmek gerektiği “Ağzından çıkanı kulağın duysun” mesajıyla ifade ediliyor.
Güncel 04.03.2022, 16:33
VakıfBank, geçen yıl #işinebak sloganıyla hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklamlarını bu yıl “Ağzından çıkanı kulağın duysun” mesajına sahip filmiyle sürdürüyor. Soyut bir dünyada geçen film boyunca gündelik hayatta kullanılan içselleştirilmiş cinsiyetçi söylemlerle birlikte şişen bir balon görülüyor. Bu söylemlerin sona ermesi gerektiğine dikkat çekilen film, “Ağzından çıkanı kulağın duysun” şeklindeki net mesajıyla izleyenlerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Yönetmen Gizem Kovankaya’nın yönettiği ve oyuncu kullanılmayan filmin sonunda yer alan #işinebak yazısı ile de geçen yılki filme göndermede bulunuluyor.