VakıfBank 8 Mart’ta cinsiyetçi söylemlere dikkat çekiyor: “Ağzından çıkanı kulağın duysun”

VakıfBank, geçen yıl #işinebak sloganıyla hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklamlarını bu yıl “Ağzından çıkanı kulağın duysun” mesajına sahip filmiyle sürdürüyor. Soyut bir dünyada geçen film boyunca gündelik hayatta kullanılan içselleştirilmiş cinsiyetçi söylemlerle birlikte şişen bir balon görülüyor. Bu söylemlerin sona ermesi gerektiğine dikkat çekilen film, “Ağzından çıkanı kulağın duysun” şeklindeki net mesajıyla izleyenlerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Yönetmen Gizem Kovankaya’nın yönettiği ve oyuncu kullanılmayan filmin sonunda yer alan #işinebak yazısı ile de geçen yılki filme göndermede bulunuluyor.