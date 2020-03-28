Vaka sayısı dünya genelinde 600 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeler şöyle:

86 BM çalışanında koronavirüs tespit edildi

Birleşmiş Milletler dünya genelinde 86 çalışanına Covid-19 tanısı konduğunu açıkladı. BM sözcüsü Stephane Dujarric söz konusu çalışanların ağırlıklı olarak Avrupa'da bulunduğunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve ABD'de de hastalık teşhisi konan personelin olduğunu açıkladı.

Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılması hedefleniyor

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel'e sunulan İçişleri Bakanlığının raporunda, 13 Nisan'dan itibaren günde en az 100 bin test yapılmasını ve bunu nisan sonunda 200 bine çıkarılması istendi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, haftada 300 ila 500 bin test gerçekleştirme imkanına sahip olduklarını bildirmişti.

Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı

Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 11 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, kuzeyde Meksika'dan başlayan, güneyde Arjantin ve Şili ile biten bölgede Covid-19 görülenlerin sayısı 11 bin 145, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 209 oldu.