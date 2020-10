VAKA ARTIŞLARI YENİ ÖNLEMLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR!

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Başbakan Merkel yaptığı basın oplantısında "Çok ciddi bir durum içindeyiz. Akut bir ulusal sağlık krizinin önüne geçmek için harekete şimdi geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Merkel'in 16 eyalet başbakanına sunduğu önerideki yeni tedbirlerle "enfeksiyon dinamiklerinin" kırılması ve "Noel tatilinde ailelerin ve arkadaşların Covid-19 kuralları çerçevesinde yeniden biraraya gelmesi" hedefleniyor.

Yeni karantina kuralları neler?

Yeni karantina uygulamasında sosyal temasın sınırlanması isteniyor. Buna göre yalnızca iki aileden toplam en fazla on kişinin kamusal alanda biraraya gelmesine izin verilecek.

Ayrıca iç turizm de kısıtlamalardan payını aldı. Otellerde konaklama yapmak esaslı bir gerekçe harcinde yasaklanacak.

Karantina ugulamasında okulların ve kreşlerin açık kalacak, ancak yeni hijyen tedbirlerinin getirilmesi gündemde.

Yeni tedbirler kapsamında ilkbaharda uygulandığı üzere barlar, cafeler ve gece kulüplerinin kapatılacak. Restoranların ise yalnızca paket servis vermesine izin verilecek.

Yeni kurallara göre mağazalar her bir müşteri için 10 metrekarelik alan temin etmek şartıyla hizmet verecek. Kuaför ve berberlerin de Covid-19 kuralarının uygulanması şartıyla açık kalacağı, fizyoterapi gibi tedavi hizmetlerinin verilmeye devam edeceği bildirildi.

Sinema, tiyatro, spor salonları, yüzme havuzlarının yanı sıra masaj, güzellik ve dövme salonları, eğlence merkezleri, oyun salonları ise hizmetlerine ara verecek.

Karantina uygulaması 30 Kasım'a kadar sürecek.

İngiltere'de her gün yaklaşık 100 bin kişi virüse yakalanıyor

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede her gün yaklaşık 100 bin kişinin koronavirüse yakalandığını ortaya koıydu.

Londra'da Imperial College tarafından yapılan araştırmaya göre salgının yayılma hızı artıyor, enfekte olanların sayısı her 9 günde 2 katına çıkıyor.

Araştırmacılara göre koronavirüsle mücadelede "kritik bir aşamaya gelindi" ve "bir şeyler değişmeli".

Uzmanlar, İngiltere'de enfeksiyon oranının, ilkbahardaki zirve noktaya hızla yaklaştığı uyarısında bulunuyor.

The React-1 adlı araştırma, İngiltere'de bugüne kadar koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığıyla ilgili bugüne kadarki en güncel çalışma.

İspanya'da bir günde 19 bin yeni vaka

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte ölü sayısı 168, vaka sayısı 19 bin 765 arttı. Katalonya'da bar ve restoranların kapatılmasından mağdur olan sektör çalışanları Barselona'da gösteri düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 116 bin 738 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 19 bin 765 artışla bugün 1 milyon 136 bin 503 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 168 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 761 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 466'ya çıktığını duyurdu.

Vakaların artmaya devam etmesi karşısında İspanya'daki birçok özerk yönetim serbest dolaşımı kısıtlayan önlemleri artırırken, alınan tedbirlerden mağdur olan İspanyollar gösterilere başladı.

Barselona'daki Katalonya özerk hükümet başkanlığı binasının olduğu Jaime Meydanı'nda toplanan yiyecek-içecek sektörü çalışanları bar ve restoranların kapatılmasını protesto etti.

Özerk hükümet binasına yumurta atan, ellerindeki tencere ve tavalara vurarak seslerini duyurmaya çalışan göstericilere karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı COVID-19'dan son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgının başlangıcından en yüksek günlük vaka sayısının açıklandığı ülkede, toplam vaka sayısı 128 bin 392'ye çıktı.

Portekiz'de bu zamana kadar COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 395 oldu.

Çekya kabinesinde Covid-19 krizi: Sağlık Bakanı tedbirleri deldi

Çekya kabinesinde koronavirüs krizi yaşandı. Sağlık Bakanı Roman Prymula artan koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak üzere uygulanan tedbirleri deldi, Başbakan Andrej Babis ise Sağlık Bakanı Prymula’ya “ Ya istifa et, ya da kovacağım. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” diyerek tepki gösterdi.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula artan koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak üzere uygulanan tedbirleri deldi. Sağlık Bakanı Prymula, ülkenin Covid-19 salgınıyla mücadele planının mimarı olan epidemiyoloji uzmanı, iktidardaki Ano partisinin parlamento grubu başkanı Jaroslav Faltynek ile çarşamba akşamı bir restorandan çıkarken görüntülendi.

SAĞLIK BAKANI RESTORAN ÇIKIŞI MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Çekya’da geçtiğimiz hafta başlatılan sıkı tedbirler kapsamında ülkedeki bar, pub ve restoranların iç mekanda hizmet vermesi yasaklandı. Ancak Sağlık Bakanı Prymula'nın görüntülendiği restoranın o akşam üst düzey isimlere yasadışı şekilde iç mekanda hizmet verdiği anlaşıldı. Ayrıca bakanın çekilen fotoğraflarda maske takmaması da başka bir kural ihlali olarak nitelendirildi.

Öte yandan, olaya sert tepki gösteren Çekya Başbakanı Andrej Babis dün akşam düzenlediği basın toplantısında Prymula'dan istifa etmesini istedi. "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu (We can't preach water and drink wine)" sözleriyle bakanın davranışını eleştiren Babis bakanların örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti, "Bu nedenle bakandan istifa etmesini istedim. Eğer etmezse ben kovacağım" diye konuştu.

ÇEKYA’DA SON DURUM

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasının ağır etkisini hisseden Çekya'da dün 14 bin 151 yeni vaka tespit edildi, böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 133 bin 995'e yükseldi. 4 bin 800 kişinin hastanede olduğu, bunlardan 735'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

BULGARİSTAN'DA KABİNE KORONAVİRÜS KARANTİNASINDA

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa ülkelerinde rekor vaka artışları kaydedilmeye devam ediyor. Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov'un ardından Bayındırlık Bakanı Petya Avramova Tarım Bakanı Desislava Taneva ve Maliye Bakanı Kiril Ananiev'in de karantinaya girdiği öğrenildi.

Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 45 milyona tırmanırken, koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Avrupa’da da ikinci dalga korkusu baş gösterdi.

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov, Bayındırlık Bakanı Petya Avramova Tarım Bakanı Desislava Taneva ve Maliye Bakanı Kiril Ananiev'in karantinaya girdiği öğrenildi.

İspanya'da bir günde 19 bin yeni vaka

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte ölü sayısı 168, vaka sayısı 19 bin 765 arttı. Katalonya'da bar ve restoranların kapatılmasından mağdur olan sektör çalışanları Barselona'da gösteri düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 116 bin 738 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 19 bin 765 artışla bugün 1 milyon 136 bin 503 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 168 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 761 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 466'ya çıktığını duyurdu.

Vakaların artmaya devam etmesi karşısında İspanya'daki birçok özerk yönetim serbest dolaşımı kısıtlayan önlemleri artırırken, alınan tedbirlerden mağdur olan İspanyollar gösterilere başladı.

Barselona'daki Katalonya özerk hükümet başkanlığı binasının olduğu Jaime Meydanı'nda toplanan yiyecek-içecek sektörü çalışanları bar ve restoranların kapatılmasını protesto etti.

Özerk hükümet binasına yumurta atan, ellerindeki tencere ve tavalara vurarak seslerini duyurmaya çalışan göstericilere karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Portekiz'de koronavirüs

Portekiz Sağlık Bakanlığı COVID-19'dan son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgının başlangıcından en yüksek günlük vaka sayısının açıklandığı ülkede, toplam vaka sayısı 128 bin 392'ye çıktı.

Portekiz'de bu zamana kadar COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 395 oldu.