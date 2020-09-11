ÜZÜMLER PEKMEZE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Her yıl 21 Eylül Dünya Şerevaz ve Pekmez Günü olarak ilan edildiği ve bu yıl pandeminden dolayı İkincisi ve erken bir tarihte Pandemi kurallarına ve misafirlerin sağlığına son derece uygun bir şekilde gerçekleşen program; Rize Güneysu’dan gelen pekmeze gönül veren; Halil Özçelik ile Ünsal Özçelik tarafından 3 gün boyunca farmatasyon (hazırlanma ve kaynatma) süreci başlandı.

Programa; Rize Güneysu eski Belediye Başkanı olan AK Parti kurucularından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Ahmet Minder, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Hendek Belediyesi eski Başkanı AK Parti 25. Dönem Sakarya Milletvekili 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, AK Parti Sakarya Kurucu İl Başkanı Bilim ve Sanayi Bakanı eski Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya Gazeteciler cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve T54 İnternet Sitesi İmtiyaz Sahibi Sezai Matur, Rize Ses Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yavuz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hocalarından Ass. Dr. Selçuk Yaylacı, Emekli İmam Bayram Özçelik, Yenikent Spor Kulübü Başkanı Tacettin Öztürk, Pabuççular Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk, Rize Güneysu’lu İşadamı Ercan Yanık, Gresta Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Durmuş, Operatör Cemal Özçelik, İşadamı Fındık Tüccarı Recep Ali Uğur, İşadamı Basri Alagöz, SAÜ Hafız Muhammed Moctar Aboubacar, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli’nin makam Şoförü Davut Kaş, Sakarya Valiliği Özel Kalem Personeli Zeki Kozma, Taka Gazetesi Sakarya Bölge Temsilcisi ve LC Haber Ajansı kurucusu Gazeteci Yazar Levent Candan katılarak ayrı bir renk kattı. Yemek ve hazırlanan pekmezlerin ikram edildiği davette; Sakarya’nın tarihi lokantası Köfteci Hacıbekir Sahibi Arif Kocaoğlu tarafından da meşhur Kuru Fasulye ve Kabak Tatlısı ikram edildi.

MİNDER: “Bu Üzüm Pekmezi, Bal’dan bile daha değerlidir”

Üzümlerin muhteşem dönüşümü ve farmatasyon süreci şölen tadında eski kültürlerin yaşatılması noktasında da dikkat çekti. Kaynatılan pekmezi; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Hendek Belediyesi eski Başkanı AK Parti 25. Dönem Sakarya Milletvekili 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci ile birlikte karıştıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Ahmet Minder; “Bundan 45 yıl önceki çocukluk geleneklerimizi, tekrar yaşadığımız için mutluyuz. Unutulmaya yüz tutmuş Karadeniz ve Anadolu Kültürünü Sakarya’da yaşattığı için Muhtarımız Yunus Özçelik'e çok teşekkür ederiz. Yunus muhtar Sadece Mahallesinin değil Ankara'nın da muhtarıdır. Biz öyle görüyoruz. Yunus Özçelik muhtarımızın bahçesinde geleneklerimizde önemli yer tutan pekmez sonbaharda ayında yapılır. Memleketimiz Rize’de Trabzon’da Karadeniz’in her yeri de yapılmaktadır. Değerli dostum ve hemşerim Yunus Özçelik muhtarımıza Sakarya Meşeli Köyü çiftlik evinde bu eski geleneği yaşattığından bize evsahipliği ve ziyafetinden dolayı ailesine kendisine teşekkür ediyoruz. 21- 25 Eylül arası bu Şeravet Pekmez yılı festivali kutlanması. Bu pekmez organik külle kesilir şeker hastaları bile yiyebilir. Benim kanaatime göre baldan bile daha kıymetlidir. 50-60 TL bal bulabilirsiniz. 250-300 TLye bu pekmezi bulamazsınız. Çünkü bunda çok ciddi mana da büyük emek özveri var kültür var sağlık var. Böyle bir programa katılan ve kültürün yaşamasına hatırlanmasına sebep olan herkese teşekkür ederim dedi.