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Uzmanlardan Türkiye için çöl tozu uyarısı: Perşembe ve cuma günü yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dikkat

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'ye giriş yapması beklenen çöl tozuna karşı art arda uyarılar yapıyor. Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini aktaran İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Perşembe ve cuma günü özellikle yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dikkatli olsun" dedi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir de " Çöl tozu, özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yoğun etkisini gösterecek" diye konuştu.

Güncel 30.03.2022, 11:17
Uzmanlardan Türkiye için çöl tozu uyarısı: Perşembe ve cuma günü yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dikkat

Çöl tozu için uyarılar peş peşe geliyor. Kuzey Afrika üzerinden ülkemize giriş yapması beklenen çöl tozunun perşembe ve cuma günü etkisini göstereceği açıklandı. Meteoroloji uzmanları sağlık sorunu olanları ve yaşlıları özellikle uyarırken, çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri de açıkladı. Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor.

"RÜZGARLA BERABER FARKLI KITALARA HAREKET EDİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, çöl tozlarının rüzgarla beraber farklı kıtalara hareket ettiğini söyledi.

"PERŞEMBE VE CUMAYA DİKKAT"

Yaşanan olayın doğanın normal bir durumu olduğunu belirten Toros, "Çöl tozu Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'nin batısından dün itibariyle giriş yaptı. Ülkemiz perşembe ve cuma günü çöl tozundan etkilenecek. Daha sonra da çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru hareket ederek hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek" diye konuştu.

"SOLUNUM SIKINTISI OLANLAR VE YAŞLILAR DİKKAT"

Toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir. Sağlık sorunu olan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar özellikle perşembe ve cuma günü biraz dikkatli olsunlar" uyarısında bulundu.

HAFTA SONU ETKİSİNİ KAYBEDECEK

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ise Türkiye'nin bahar aylarında çöl tozunu fazla aldığını ifade etti. Çöl tozunun Kuzey Afrika'dan lodosla hareket ederek İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağını bildiren Özdemir, "Etkili olmaya başlayan çöl tozunun, perşembe ve cuma günü Türkiye'de yoğunlaşması bekleniyor. Çöl tozu, özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yoğun etkisini gösterecek. Çöl tozunun hafta sonu etkisini kaydetmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOPRAĞI ZENGİNLEŞTİRİYOR, FAYDALI"

Özdemir, çöl tozlarının altın değerinde mineraller olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Çöl tozlarının faydası oldukça fazla. Çöl tozları, toprağa düştüğünde toprağı zenginleştirecek, denize düştüğünde denizin minerallerini arttıracak. Çöl tozları ülkemize doğal gübre taşıyacak. İnsan sağlığına olumsuz etkileri görülebilir. Kronik bronşit, astımı olanlar, çocuklar ve yaşlıların dışarı çıkmaması uygun olacak çöz tozunun etkili olduğu günlerde. Vatandaşlarımız meteorolojinin açıklamalarına dikkat etsinler." (haberler.com)

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