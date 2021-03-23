Uzaktan çalışma ortamı AVM’ye taşındı

Dünya genelinde son yıllarda gündeme gelen uzaktan çalışma modeli, özellikle pandemiyle birlikte sıkça uygulanmaya başladı ve adeta hayatımızın bir parçası haline geldi. Açık alan konseptine sahip olması nedeniyle standart AVM’lerden ayrışan ve geliştirdiği projelerle çağın gereklerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren İsfanbul Alışveriş Caddeleri, alışveriş ve sosyalleşme faaliyetlerinin yanı sıra misafirlerine yenilikçi bir deneyim alanı yaratıyor. Değişen çalışma alışkanlıklarına AVM kültürünü de ekleyen İsfanbul Alışveriş Caddeleri, food court olarak bilinen İsfanbul Mutfak’taki yeni nesil çalışma alanıyla yoğun mesailere ev sahipliği yapıyor.

İnternet erişiminin tamamen ücretsiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışılabilen Workstation alanında konumlandırılan prizler ise uzun süren toplantılar veya iş yoğunluğu yüzünden biten şarjlar için yardıma koşuyor.

“Gelişen trende farklı bir yorum getirdik”

Son 1 yıldır değişen alışkanlıkların iş hayatında önemli bir yansıması olduğunu belirten İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, temelde alışveriş ve sosyalleşme kültürünü bünyesinde barındıran AVM’lerin çalışma alanları olarak da kullanılabileceğini söyledi. Baştürk, “İnsanların internet hizmetinin sağlandığı ortamlarda çalışarak uzun vakit geçirdiklerini gözlemliyoruz. Bu doğrultuda İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak gelişen trende yönelik çalışma alanlarımızla AVM konseptine farklı bir yorum getirdik. İsfanbul Mutfak katının bize ait olan ortak alanındaki yeni nesil çalışma alanı ile misafirlerimize bir iş ortamı yaratıyoruz. İnternet erişimini ücretsiz sunduğumuz Workstation alnında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde rahatlıkla çalışabiliyor.” dedi.

Workstation alanının yanı sıra belirli mağazaların üst katlarında yer alan kiralanabilir paylaşımlı ofislere de artan bir talep olduğunu dile getiren Kemal Baştürk, İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak değişime olan inançlarıyla daima yenilenmeye, çağı yakalamaya ve misafirlerine en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.