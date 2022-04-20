Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahıs, Aydın'da hırsızlıktan aranan şahıs çıktı
Kuşadası 'da ev ve iş yerinden eşya ile 2 motosiklet hırsızlığından aranan şahıs, polisin şüphe üzerine dur ikazı verdiği araçtan kaçarken, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçe merkezinde 2 motosiklet çalınırken, 1 ev ile 9 iş yerinden de hırsızlık yapıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Polisin ikazına uymayıp kaçtı
Bu sırada polis ekipleri, dün gece şüphe üzerine takip ettikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi kaçmaya çalıştı.
Araçta uyuşturucu tespit edildi
10 dakika süren takip sonucu aracı terk ederek yaya olarak kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise 16 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelinin hırsızlık suçundan aranan şahıs olduğu belirlendi
Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamalarında 12 ayrı hırsızlık olayından aranan Şahin E. ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan Bertuğ U. olduğu saptandı. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.