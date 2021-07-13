Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”

1998 yılında lösemili çocukların ölümlerine dayanamayan Dr. Üstün EZER ve arkadaşları tarafından, bir masa ve bir sandalye ile kuruldu. Kısa sürede yüzlerce kalıcı çözümler üreten eserler ve projeler yapıldı. On binlerce Lösemili Çocuğun hayatı kurtarıldı. Bugün Ankara’daki LÖSANTE Hastanemizde Lösemide %92’den daha fazla iyileşme sağlıyorsak bu hepimizin başarısıdır. Löseminin tedavi başarısında ilaçların payı %50’dir, %50’si ise... Esas faktörler;

1. Temizlik ve hijyen

2. Sağlıklı ve proteinden zengin beslenme

3. Moral olarak güçlü ve umutlu olmak ile hayata sımsıkı bağlanmaktır.

İşte başarının %50’si de bu sayededir. LÖSEV’den önce çocuklarımız Lösemiden ölmüyorlardı. Onları enfeksiyondan, kanama, açlık, ilgisizlik ve en önemlisi de mutsuzluktan kaybediyorduk. Bugün maddi ya da vekâleten yapacağınız kurban bağışlarınız da Lösemili çocuklarımıza can verecektir. Unutmayın ki en güzel ibadet hasta bir insanı iyileştirmek ve anne babasının, yakınlarının yüzünü güldürmektir.

SİZİN SAYENİZDE 12 AY BOYUNCA ET YİYEBİLİYORLAR Sizlerle acı bir gerçeği paylaşmak zorundayız. Ne yazık ki Lösemi ve kansere yakalanan ailelerin, çocukların %87’sinin aylık gelir düzeyi asgari ücret veya altındadır. Hastaneye gidecek yol parası, evinde yiyecek eti, sucuğu, pirinci yokken, daha ömründe hiç deniz görmemiş, tatil yapmamışken bu hastalığın ağır yükünün altından nasıl kalksınlar. Nasıl sağlıklı ve proteinden zengin beslensinler, nasıl moralli olup, neşelensin gülsün ve hayata bağlansınlar. İște tüm bunların çözümü sizdedir, LÖSEV ’dedir.

BİR ÇOCUĞUN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ BİR ȘEY OLAMAZ Kİ LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZ için LÖSEV’e vekâleten vereceğiniz kurban bağışları ile niyetiniz bütün hastalarımızda hayat bulacaktır.

Kurban, yüce Allah’a yakınlaşma, onun rızasını kazanmaya yönelik mali bir ibadettir. Hz. İbrahim’in oğlunu kurban edecekken yollanan kurbanın on binlerce Lösemili Çocuğun ve kanser hastasının hayatını kurtarması çok anlamlıdır.

Hastanemizde yatarak parasız tedavi oldukları ve taburcu olduktan sonra evlerinde 12 ay boyunca sofralarına gelen taze et ve et ürünleri ile beslenen Lösemili Çocuklarımızın vücut dirençleri yükselmektedir. Bu sayede hastalıklarını kolaylıkla yenmekte ve artık lösemi değil, çocuklarımız kazanmaktadır.

PEKİ YA LÖSEV OLMASAYDI

LÖSEV sayesinde %20’lerde olan tedavi başarımız %92’lerin üzerine çıkmıştır. Zengin fakir, doğulu veya batılı demeden bütün Lösemili ve Kanserli Çocuklar en mükemmel ve başarılı tedavileri tamamen parasız almaktadırlar. Gereken tıbbi durumlarda da LÖSANTE Hastanemizde yine tek kuruş ödemeden KEMİK İLİĞİ NAKLİ de olmakta ve %100 başarıyı hedeﬂemektedirler.

Pediatrik Hematolog Onkolog

Dr. Üstün EZER

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı

BAĞIȘLARINIZ BAKIN NASIL CAN BULUYOR?

LÖSEV - LÖSANTE HASTANESİ Lösemili ve Kanserli Çocuklar 6 öğün yemeklerinden yoğun bakımlarına, kan ihtiyaçlarından anne refakatli tek kişilik süit odalarına, hobi evlerinden kemik iliği nakillerine kadar %92 başarı ile tamamen parasız tedavi ediliyorlar.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR OKULU Anasınıfından lise sona kadar kolej eğitiminin verildiği LÖSEV Eğitim Kurumlarımızda okul ücretleri, kırtasiye ve servis gibi masraﬂarı vakfımız tarafından karşılanıp, çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmıyorlar.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ 2000’lerde hastane bahçelerinde yaşayan hasta yakınları artık ağaçlardan oksijenin yayıldığı, kuzuların melediği, yemekleri dâhil her şeyin parasız sunulduğu, 2+1 dayalı döşeli evlerde tedavi süreçlerini geçiriyorlar.

SOSYAL HİZMETLERİMİZ Resmi evrakları sosyodemografik bilgileriyle dosyaları hazırlanan hastalarımız 4 ayrı grupta izlenerek gıda ürünlerinden, beyaz eşyaya, ilaçtan kana, taze etten oyuncağa tüm ihtiyaçları eşit ve düzenli olarak evlerine kadar götürülüyor.

MADDİ YARDIMLARIMIZ İlk tanıdan itibaren Lösemili Çocuklara ayda 1500.-TL. Kanserli Çocuk ve Yetişkinlere 1200.-TL. Veriliyor. Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi ile de Lösemili Çocuklara tedavilerinin ayı fark etmeksizin 5000.-TL’ye kadar para yardımı yapılabiliyor.

ANNE ÜRETİM ATÖLYELERİMİZ Yıllar önce LÖSEV ’in bir odasında Lösemili Çocukların annelerine uğraş terapisi amacıyla kurulan LSV Dükkân atölyeleri, bugün yastıktan tarhanaya kadar binlerce ürünü üreten anneleriyle LÖSEV Çocuklarına kaynak yaratıyor.

Sizler de vekâleten kurban veya bayram bağışlarınızı LÖSEV’e kolaylıkla yapabilirsiniz.

LÖSEV Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri irtibat ofislerinden, bankalardaki bağış ekranlarından, 0312 447 06 60 nolu telefondan ya da www.losev.org.tr üzerinden online olarak bağışlarınızı hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz.