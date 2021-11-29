Üstad Necip Fazıl'dan bugünün Türkiye'sine mesaj: Bize lafta değil, hakikatte Müslümanlar lazım! Nerededirler?

İşte Üstad'ın 1950 yılında Büyük Doğu Dergisi'nde yayınladığı "Nerededirler?" başlıklı yazısı:

"Bize, akıllılar değil, divaneler lazım! Nerededirler?

Bize, deftere bakıp hesap çıkaranlar değil, defteri ve hesabı bir toplayışta kapatanlar lazım! Nerededirler?

Bize, babasından lüpçülükle öğrendiği hakkı sürükleyen ve süründürenler değil, kalbinde çileyle süzdüğü hakikati fışkırtan ve şahlandıranlar lazım! Nerededirler?

Bize, İslâmî ölçülerin kerrat cetveli ezbercileri değil, aşk habercileri lazım! Nerededirler?

Bize, edebiyatı feda edip birkaç yıllık pis ömrü alıkoyan açıkgöz hasisler değil, pis ömrün topunu birden verip ebediyeti sağlayan gözü kapalı cömertler lazım! Nerededirler?

Bize, arkasından gittikleri adamın hususi tiyniyetini münakaşa edenler değil, bu toprağın gerçek sahipleri lazım! Nerededirler?

Bize lafta değil, hakikatte Müslümanlar lazım! Nerededirler?"

Necip Fazıl Kısakürek

Büyük Doğu Dergisi - 5. Cilt 28. Sayı - 29 Eylül 1950 ("Çerçeve 3" )