Usta oyuncu Semra Dinçer'in cenaze bilgileri belli oldu

Sanat dünyası haftaya Semra Dinçer’in vefat haberiyle başladı. 56 yaşındaki oyuncu akciğer kanserine yenildi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Dinçer, son olarak Kale Film’in TRT Dijital için çektiği Mevlana projesinde Bülent İnal’ın hayat verdiği Mevlana Celalettin-i Rumi’nin annesi Cennet Hatun rolüne hayat veriyordu. Usta oyuncu 30 bölümlük dizinin 4 bölümünün çekimlerini tamamlamıştı.

9 aydır yoğun bir kanser tedavisi gören oyuncunun iyiye giden sağlık durumu son dönemde yeniden bozulmuş ve ciğerleri su toplamaya başlamıştı. Acı haber bugün geldi. Sevenleri çok naif ve sevgi dolu bir kişiliğe sahip olan Dinçer’in ölüm haberiyle üzüntüye boğuldu.

“Kuzey Güney”, “İstanbullu Gelin” gibi dizilerdeki unutulmaz oyunculuğuyla hafızalarda yer eden Semra Dinçer, yarın öğlen Ankara Sincan’daki Osmaniye Köyü Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.