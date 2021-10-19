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Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti
Milliyet’teki 66’ıncı yılını doldurmaya hazırlanan duayen gazeteci Sami Kohen’in, Okmeydanı Florance Nightingale hastanesinde böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.
Güncel 19.10.2021, 09:10
Türk basınının duayen ismi, yazarımız Sami Kohen, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata veda etti. 1954 yılından bu yana Milliyet’te görev yapan, evli ve iki çocuk babası olan Kohen, bir süredir tedavi görüyordu.
Türk basınının, dış haberler ve dış politika konusunda önde gelen ismi Sami Kohen, Temmuz 1928’de İstanbul’da, ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi.
Gazeteci bir aileye doğan Kohen’in babası, yarı zamanlı olarak “Türkiye’nin Sesi” adında bir gazete çıkarmaktaydı. Daha lise çağlarındayken kendisini gazeteciliğe teşvik eden de bizzat babası olmuştu.