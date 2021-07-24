Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!

Demirel'in siyasette yeni yeni parladığı yıllar.Kırşehir'e gider. izzet, ikram, deve keserler. Tüm bunlar mutlu eder Demirel'i.

Sonra da, dönemin sevilen siyasetçisi Osman Bölükbaşı memleketi olan Kırşehir'e gider.

ekibi Demirel'e raporu verir.

“Bölükbaşı'nın memlektinde sana deve, ona koç kestiler. Seni daha iyi ağırladılar”.

Demirel, Bölükbaşı'nı bir yerde görür; “Üstad, memleketinde bana çok iyi davrandılar. Deve kestiler, sağolsunlar" der. Sonrada, inceden ayar vermek için; "Duydum ki sanada koç kesmiş hemşerilerin, ayıp etmişler.!” der.

Bölükbaşı yine kendinden emin şekilde Demirel' e döner ve "Evlat, bizim oralarda deveye deve, koça koç keserler" der...

Bu vesileyle siyaseti temiz yapan, Kızılay’da dolmuş durağında beklerken kendini tanıyan bir vatandaşın “Siz de mi, dolmuş kuyruğunda sıra bekliyorsunuz?” sorusuna “Ne yapalım yavrum, zamanında cebimizi doldurmadık şimdi dolmuşu dolduruyoruz” diyerek siyasi hayatini özetleyen, Osman Bölükbaşı'yı, vefat yıldönümünde, rahmetle anıyorum. Ruhu huzur bulsun.

• Ruhu huzur bulacak, deveye kızmayacak, kendini koç zannetmeyecek, dolmuşa binmese de, amuduyla götürmeyecek, toplumu germeyecek saygılı, adaletli ve sevmesini bilecek; politikacı, siyasetçi, dernekçi, vakıfçı, sendikacı, müteahhit, bürokrat ve yöneticilerimiz olması temennilerimle, sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum.