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ÜSKÜDAR’DA “BÜYÜK DÖNÜŞÜM” SLOGANIYLA BAŞLATILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ HIZLANDI

Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla yürütülen ve depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah ve M. Akif Ersoy Mahallerini içine alan bölgede geliştirilen Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. etaba geçildi. Projenin inşaat aşaması, depreme dayanıksız binaların yıkılmasıyla başlatıldı. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit Osman Sokak’ta yer alan depreme dayanıksız 32 bina ve 122 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı.

Güncel 06.01.2022, 18:58
ÜSKÜDAR’DA “BÜYÜK DÖNÜŞÜM” SLOGANIYLA BAŞLATILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ HIZLANDI

Hilmi Türkmen:

“Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi”

Üsküdar’da gerçekleştirdikleri Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğunu vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “3 etap halinde devam eden ilk etabının teslimlerini hak sahiplerine yaptığımız projemizin devamı olan 2. ve 3. etap inşaatlarımız devam ediyor. Kirazlıtepe’deki dönüşüm projemiz tamamlandığında toplamda 180 bin metrekarelik bir alanı dönüştürmüş olacağız. Böylece yaklaşık 2 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu dönüşümün 2. ana ayağını Mehmet Akif Ersoy, Küplüce ve Ferah Mahallelerimiz oluşturuyor. Bölgede 31 ayrı parselde, yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanda büyük dönüşüm başlatıyoruz. İstanbul’da en büyük kentsel dönüşüm bu alanda gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 800 bin metrekarelik bir alanı dönüştürüyoruz. İş alanlarıyla birlikte 7 bin adet bağımsız bölüme imza atacağız. Bu alanların tüm maliyeti kamu tarafından karşılanacak. Türkiye’nin başka bir yerinde böyle avantajlı bir dönüşüm yoktur. Projemizin 2. etabının ilk aşamasını bugün başlatıyoruz. 5 parselden toplam 85 bin metrekarelik alandan oluşan bu bölüm için 32 bina ve 122 bağımsız bölümün yıkımını tamamladık. Bu bölümde 150 bina var. 150’nin 5’te 1’ini yıkıyoruz. İlerleyen aşamalarda çalışmalarımız devam edecek. Bu proje ile vatandaşlarımıza tarihi bir fırsat yaratıyoruz. Vatandaşlarımızı bir an önce bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz.

Bakanlığın yatırımlarından 4’te 1 pay alıyor

Projenin İstanbul için önemine değinen Hilmi Türkmen, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’da 20 milyar tutarında kentsel dönüşüm projesi bulunuyor. Bu yatırımın 4’te 1’ini bu proje alıyor. Çamlıca Camiimizin eteklerinin bize yakışır şekilde bir mimari vizyon kazanması, camiimize ve vatandaşlarımıza yakışır bir duruma dönüşmesi için çaba sarf ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız asla mağdur olmamıştır. Olmayacaktır. Örneği Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Kirazlıtepe’de yapılan inşaatlardır” diye belirtti. 

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