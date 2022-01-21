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ÜSKÜDAR'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN EVLERİ GERİ DÖNÜŞÜM İLE ISINIYOR

Üsküdar Belediyesi tarafından her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da geri dönüşüm atölyesinde toplanan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahta ağaçlar ayrıştırılıyor. Ayrıştırılıp yakacak hale getirilen ve paketlenen odunlar, ihtiyaç sahibi ailelerin evine ulaştırılıyor.

Güncel 21.01.2022, 15:03
ÜSKÜDAR'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN EVLERİ GERİ DÖNÜŞÜM İLE ISINIYOR

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işlemlerin yürütüldüğü tesiste incelemede bulundu. Çöpe atılan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahta ağaçları toplayarak geri dönüşüm atölyesinde ayrıştıran Üsküdar Belediyesi ekipleri, elde edilen odun parçalarını kışlık yakacak olarak dağıtıyor. 

Üsküdar Belediyesi tarafından tek tek tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyaçları ücretsiz olarak bu şekilde karşılanarak adreslerine teslim ediliyor. Dağıtım yapılan hanelere ortalama 20 çuval şeklinde yardım yapılıyor. 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tek tek tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerini Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından belirlenen adreslere odunlar araçlar ile götürülüp teslim ediliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de işlemlerin yapıldığı tesisi ziyaret ederek yardımda bulundu. 

Tesislerde yapılan işlemler sırasında açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "İçerisinde bulunduğumuz mevsim kış ve en sert günleri. Üsküdar Belediyesi olarak vatandaşlarımıza birtakım sosyal desteğimiz elbette oluyor ama kışın olan ihtiyaç yakacak meselesi. Evlerin ısınması meselesi. Geçtiğimiz günlerde üniversiteli gençlerin evlerindeki doğalgaz ücretlerini ödeyeceğimizi açıklamıştık. Fakat Üsküdar'da oturup evinde doğal gazı olmayan ailelerimiz var. Yaklaşık bine yakın ailenin doğal gaz tesisatı yok. Ya da doğal gaz olduğu halde kapatanlar var. Soba kullananlar var. Onlara yakacak yardımı yapıyoruz’’ dedi. 

Hilmi Türkmen, geri dönüşümden yakacak yardımı hakkında da bilgi verdi: ‘’Gördüğünüz gibi burada odunları alıyoruz. Burada sobaya sığacak şekilde parçalayarak, inceleyerek işliyoruz. Her bir vatandaşımıza bu çuvallardan 20'şer adet dağıtıyoruz. Toplamda 700-800 kilo yapıyor 20 tanesi. Bizzat evlerine gidip teslim ediyoruz. Direkt evine bırakıyoruz. Vatandaş gelip buradan almıyor. Arkadaşlar buradan kamyonetleri dolduracaklar, biz de verilen listelere göre, müracaatlara göre gidip bizzat evlerine teslim edeceğiz. Biz de o ailelerin listeleri isimleri havuzumuzda var. Belirli periyotlarla bu yakacak yardımını kış boyunca sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmaya çalışıyoruz. Hanelerinde sıcacık ortamda da çoluk çocuklarıyla huzurlu bir şekilde oturmalarını diliyoruz. Bir taraftan odunları vatandaşlarımıza iletirken diğer taraftan da yine Üsküdar'daki vatandaşlarımız evlerinde kullanmadıkları, ikinci el eşyaları, koltuk, kanepe, dolap gibi eşyaları alıyoruz. Bize müracaat ediyorlar. Bunları burada parçalıyoruz. Koltuğun derisi, kumaşı, süngeri onları ayıklıyoruz. Onları geri dönüşüme gönderiyoruz. Artık parçaları da zayi etmiyoruz. Onları da yakacak olarak yine hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Yani evde kullanılan eşyalar da sonuçta çöpe gitmiyor yakılabilecek kısmını yakıyoruz. Diğer kısımları sıfır atık projesi kapsamında değerlendiriyoruz."

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