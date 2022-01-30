ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY’DE DALGIÇLAR TARAFINDAN SU ALTI TEMİZLİĞİ YAPILDI

Üsküdar Belediyesi ve Limit Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Üsküdar Çengelköy Sahilinde düzenlenen etkinlik kapsamında dalgıçlar, dip temizliği yaparak denize atılan atıkları çıkardı. Bu sırada Üsküdar Belediyesi temizlik personelleri de kıyı şeridindeki çöpleri topladı. Dalış ekipleri, aramaları sonucunda denizden çoğunluğu cam şişe olmak üzere TIR lastiği, otomobil lastiği, makas, telefon, çatal, bıçak, maske, gibi atıklar çıkardı. Su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanındaki stantlarda sergilendi. Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda, duyarlı olunmaması halinde denizlerin gelecek yıllarda nasıl bir görünüme kavuşacağı gösterilerek deniz temizliğine dikkat çekildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, amaçlarının bilinç düzeyinin en üst noktaya çıkarmak olduğunu söyledi. Türkmen, “Üsküdar Belediyesi ve Limit Doğa Sporları Kulübü ile birlikte ortaklaşa ‘Temiz çevre, temiz Üsküdar, temiz deniz’ çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Amacımız bilinçlilik düzeyini en üst noktaya çıkartıp denizlerin daima temiz kalabilmesini sağlayabilmek. Burada bulunan herkese ve İstanbullara tamamına ve insanlara şunu anlatıyoruz. İşin yapılması gerekenleri önceliklendiriyoruz ve onlara canlı bazı görseller gösteriyoruz. Şimdilik denizlerde balıkların olduğunu görüyoruz. 2023’te balıkların sayısının azaldığını ve 2030’dan sonra denizlerde asla balıkların olmayacağını üzülerek ifade etmemiz gerekir. Bunun olacağını düşünmek bile hepimizi derinden yaralıyor” dedi.

Hilmi Türkmen, “Balık pazarındaki tezgâhta yer alan plastik ve poşetler doğada 1000 yıl, kauçuklar 150 yıl, cam atıklar da tam 4 bin yıldan önce çözülemiyor. Ve bir adet sigara izmaritinin 7 metre küp suyu kullanılamaz hale getirdiğini, metallerin ömrünün de aynı şekilde olduğunu söylemek sanırım durumun ciddiyetini daha açık bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

Öte yandan, denizin altının temizlenme çalışmaları ile denize atılan atıklar su altı kamerasıyla da görüntülendi. Çengelköy halkı ve semti gezmeye gelenler de dalgıç ekiplerinin deniz altını temizleme çalışmalarını büyük bir heyecanla takip ettiler.