ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 400 TL’LİK DOĞALGAZ YARDIMI BÜYÜK YANKI BULDU

ÖĞRENCİ EVLERİNDEN GELEN TALEPLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ. HİLMİ TÜRKMEN YARIN (7 ARALIK) ÖĞRENCİ EVLERİNİ BİZZAT ZİYARET EDECEK

Üsküdar Belediyesi, sosyal belediyecilikte ilklere imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde öğrenci evlerine yönelik doğalgaz yardımını içeren büyük çaplı destek kampanyası başlatan Üsküdar Belediyesi, bu projesiyle kamuoyunun gündemine oturdu. Çığ gibi büyüyen taleplere karşı hızla harekete geçme talimatı veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yarın (7 Aralık) öğrenci evlerini ziyaret edecek. Öğrencilerle bir araya gelerek onlarla çözüm ortaklığı kuracak.

Sık sık öğrenci evlerini ziyaret etmesiyle bilinen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 7 Aralık tarihinde, saat 11.00’de doğalgaz yardımında bulundukları erkek ve kız öğrenci evlerini bizzat ziyaret edecek.