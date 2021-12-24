ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, FİYAT, ETİKET, İRSALİYE VE GRAMAJ DENETİMİ YAPTI

Döviz kurundaki yükselme döneminde artırılan market ürün fiyatları, dövizin ciddi şekilde düşüşü sonrası fiyatların aşağı çekilip çekilmediği bugün Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluklu çalışma konusu oldu.

Zabıta ekipleri, Üsküdar meydan çevresi, Balıkçılar Çarşısı ve ilçe genelinde yer alan büyük zincir marketlere tek tek giderek denetimlerde bulundu. Özellikle gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapılan denetimlerde, reyondaki fiyat etiketleri incelendi. Dövizin yüksek olduğu günler ile bugünkü düşük döviz kurları dolayısıyla fiyatların normale çekilip çekilmediği gözden geçirildi. Marketlerde bazı ürünlerde önemli indirimler gözlenirken bazı ürünlerde olması gereken düşük fiyatın yer almadığı dikkati çekti.

Üsküdar belediyesi zabıta ekipleri fiyat farklılıklarını kasaya götürdükleri ürünlerle de kontrol ettiler. Etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediği karşılaştırıldı. Etiketlerde ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları rapor tutularak ilgili bakanlık birimlerine gönderildi.

“Denetimler belirli periyodlarla devam edecek”

Üsküdar genelinde belirli periyodlarla denetimlerin devam edeceğini belirten Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan, “Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Ayrıca ekiplerimiz ürünlerin gramajı, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimlerini yapıyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yüksek fiyatla, fahiş fiyatlarla ürün satışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.