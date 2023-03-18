Üsküdar Belediyesi'nden yeni hamle: Önümüzdeki hafta başı açıklanacak

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, yaralarını sarıyor. Bu kapsamda olası Marmara depremine yönelik Üsküdar Belediyesi'nden bir hamle geldi.

Üsküdar Belediyesi'nden depremle ilgili önemli proje

Duyuruyu Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptı. Üsküdar'ın tüm mahallelerini kapsayacak bir uygulamayı yürürlüğe sokacaklarını ifade eden Türkmen, projenin önümüzdeki hafta başı açıklanacağını ifade etti.

Önümüzdeki hafta başı açıklanacak: Tüm mahalleleri kapsayacak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Üsküdar genelinde hızla devam eden kentsel dönüşüm sürecine DEVRİM NİTELİĞİNDE BÜYÜK BİR HAMLE daha yaptık. Önümüzdeki hafta başı, tüm mahallelerimizi kapsayan ve kamu yararına alınabilecek en yüksek insiyatifi alarak yaptığımız bu yeni düzenlemeyi tüm Üsküdar’la paylaşacağız.