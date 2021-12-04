Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den öğrencilere doğalgaz faturası müjdesi!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçedeki bir öğrenci evini ziyaret etti. Öğrencilerle çay içip, sohbet eden Başkan Türkmen, onlara "doğalgaz" müjdesi verdi.

'Kış boyunca biz ödeyeceğiz'

Hilmi Türkmen, "Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve Üsküdar’ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyemize başvurun. Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz." dedi.