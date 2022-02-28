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ÜSKÜDAR 7. KİTAP FUARI 9 GÜNDE 250 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 7.’si 9 günde 250 bin kitapseveri ağırladı. Kemal Sayar, Nedim Şener, Hayati İnanç, Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala, İhsan Fazlıoğlu gibi siyaset ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerini yüz binlerce sanatseverle buluşturan fuar, Tarihçi, Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşisiyle final yaptı. Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve markasının yüzlerce eserini okurların beğenisine sunan 7. Üsküdar Kitap Fuarı, kapısında oluşan uzun kuyruklar, söyleşi ve etkinliklerinde yaşanan yoğun kalabalıklarla başarılı bir yılı daha geride bıraktı.

Güncel 28.02.2022, 13:12
ÜSKÜDAR 7. KİTAP FUARI 9 GÜNDE 250 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Türk hikâyeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu’nun onur yazarı olduğu 7. Kitap Fuarı, 9 gün boyunca kitapseverlerin akınına uğradı. 450 yazarın kitapseverlerle buluştuğu fuar kapsamında siyaset ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlendi. Söyleşi ve etkinliklerinde Kemal Sayar, Nedim Şener, Hayati İnanç, Beşir Ayvazoğlu, İskender Pala, İhsan Fazlıoğlu, Saliha Erdim, Mario Levi, İbrahim Tenekeci, Sibel Eraslan, Yasin Aktay, Hilal Kaplan, A. Ali Ural, Mim Kemal Öke gibi yetkin isimleri ağırlayan fuar, sunduğu çeşitlilikle kitapseverlerden tam not aldı. 

Başta gençler olmak üzere her kesimden yüksek katılım aldı

7 yılda kitapseverlerin buluşma noktası haline gelen fuar, bu sene de düzenlenen söyleşi ve etkinlikler aracılığıyla okurları sevdikleri yazarlar ve yetkin isimlerle buluşturdu. En yeni ve gündem yaratan kitapların başrolü üstlendiği fuar, 120 yayınevi ve markası için de tanıtım vitrini oldu. Söyleşi ve etkinliklerde başta gençler olmak üzere her kesim tarafından yüksek bir katılımın yaşandığı 7. Kitap Fuarı, Tarihçi, Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşisiyle son buldu.  

Hilmi Türkmen:

“Kitapseverlerin buluşma noktası”

7. Kitap Fuarı ile her kesimden insanı buluşturduklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ‘7. Kitap Fuarı, kapısında oluşan kuyruklar, söyleşi ve etkinliklerde yaşanan yoğun bir katılımlarla bu yılı da başarıyla tamamladı. Fuarımızda her kesimden okuru yeni çıkan kitaplar, yazarlar ve yayınevleriyle buluşturduk. 9 gün boyunca bu aktörler kurdukları doğrudan iletişim sayesinde kazanımlar elde etti. 9 gün boyunca Üsküdar’ın kalbi kitap diye attı. Kitap kokusu, boğazın kokusuna, denizin kokusuna karıştı. Çok sayıda gencimizi, kitapseverimizi bu güzel ortamda binlerce çeşit kitap ve yüzlerce yazarımızla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. İyi ki Üsküdar var!” dedi.

Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Yeni diller öğrenin”

Gençler tarafından büyük bir katılımın yaşandığı söyleşide gençlere tavsiyede bulunan Tarihçi, Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, eğitimde ihtisaslara ayırmanın sadece üniversite seviyesinde değil lise seviyesinde de yapılması gerektiğine işaret ederek, lise eğitiminde İngilizce'nin yanı sıra Arapça, Farsça, Latince ve eski Yunanca gibi dillerin öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gençlere Osmanlı Türkçesi öğrenmeleri tavsiyesinde de bulunan Ortaylı, "Maalesef Osmanlı tarihinin temel metinlerini hala yeni çeviriyorlar. Almanca'nın da 18. asır belgelerini okumak bir ihtisas işidir. Şimdi siz zannediyorsunuz ki 19. asrın başlarında Osmanlıca okuyan insanlar her şeyi biliyor da siz bilmiyorsunuz. Öyle bir şey olur mu ya? Herkesin Osmanlıca öğrenmesine lüzum yoktur ama bugünkü Türkiye'nin içinde iki milyona yakın insan bunu öğrenirse, bu konuda derinleşirse mesele biter” dedi.

Ortaylı, Türkçedeki Farsça ve Arapça kökenli kelimeleri ayırt etmenin önemine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Mantıklı terimler bulmak, sinonim dediğimiz eşsesleri ayırmak ve teferruata hizmet eden ayrımları iyi kullanmak zorundasınız. Hayatınızda lügat kullanmaktan vazgeçmeyin. Bu tip gerçek lügatleri de o cebinizdeki aletlerde bulamazsınız. Cep telefonlarını da lütfen az kullanmayı öğrenin. Çünkü yanlış bilgiler de veriyor. Hele internetteki Türkçe bilgiler falan. Bunlarla kendinizi kurtaramazsınız."

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