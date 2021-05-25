ÜNYE’NİN ÖNEMLİ DEĞERİ ÇAMLIK’A YENİ KİMLİK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük bir duyarlıklıkla yaklaştığı ve vatandaşların vazgeçilmez adresi Çamlık projesinde sıkı bir çalışma yürütülüyor. Ünye’nin önemli bir değeri olan Çamlık’ta yapılan çalışmalar bölge halkı tarafından destek görüyor ve beğeniyle karşılanıyor. Çalışmaların bitirilmesi için vatandaşların sabırsızlıkla beklediği mekan halkın kullanımına sunulmaya hazırlanıyor.

DOĞAL DOKUYA UYUMLU BİR PROJE UYGULANIYOR

Alanın araç girişine kapatılması, kötü görüntüye sebep olan moloz yığınlarının kaldırılması, çevre düzenlemesi ve fidan dikimleri yapılmasıyla Çamlık’ta doğal dokuya uyumlu bir projeye uygulanıyor. Yapılan düzenlemelerle Çamlık severlerin endişesini kalıcı olarak ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi fiziken koruma altına da aldığı Çamlık’ı böylelikle gelecek kuşaklara aktarıyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlık’ta yapımı tamamlanan kafetaryanın çevre düzenleme işi yapılıyor. Bu kapsamda 27 metre gabion duvar, 330 metrekare beton ve 229 metrekare kayrak kaplama uygulaması gerçekleştirildi. Alanda yapılacak oyun grubu montajı ve amfiye yerleştirilecek oturma basamakları sonrası toprak tesviye işlemlerini yapacak olan ekipler çevre düzenleme çalışmalarını yakın zaman içerisinde bitirecek.