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UnoMoi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı’nda Türk Eğitim Vakfı Bursiyerlerine Bir Hediyesi Var

Çevre bilinci konusunda oldukça hassas olan, kiralamanın "giyinmenin geleceği" olduğuna inanan UnoMoi , 54 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla başarılı ve maddi imkanı kısıtlı, ülkemizin aydınlık geleceği gençlerimizin okuyabilmesini, kendini geliştirmesini hedefleyen Türk Eğitim Vakfı ile gerçekleştirdiği işbirliğine 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda da hız kesmeden devam ediyor.

Güncel 17.05.2022, 11:36
UnoMoi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı’nda Türk Eğitim Vakfı Bursiyerlerine Bir Hediyesi Var

Bursiyer gençlere, iş/staj görüşmesi, doğum günü, mezuniyet başta olmak üzere istedikleri tüm etkinliklerde ve tatillerde dünyaca ünlü markaların olduğu bir gardıroba ulaşma imkanı veren kampanya, sadece İstanbul ile sınırlı değil. Türkiye’’nin her yerindeki TEV bursiyerleri bu kampanyadan faydalanabiliyor.

Türk Eğitim Vakfı Bursiyerleri’ne Ücretsiz Hizmet”

Bu işbirliği ile TEV bursiyerleri, UnoMoi’nin sitesinden, dünyaca ünlü markalardan beğendikleri tasarımları mezuniyetlerinde, doğum günü partilerinde, önemli etkinliklerde ve en önemlisi de staj/iş görüşmelerinde hiç bir ücret ödemeden temin edebilecekler. Erkek bursiyeler için de Gizia ile iş birliği yaptı UnoMoi ve yine ihtiyaçları doğrultusunda onlara da aynı hizmeti verecek.

UnoMoi öğrencilerin tercih etmiş oldukları tüm gereksinimlerini, takıdan çantaya takım elbiseden kravata kadar, kullanmak istedikleri günden 1 gün önce özel paketleme yaparak ve özel kuryeleri ile gönderiyor ve yine sonrasında aynı şekilde özel kuryeleri aracılığı ile geri alıyor. Tüm kıyafetler hijyen şartları gereği tek tek paketlenmekte ve her bir kullanımdan sonra da temizlenip dezenfekte edilmekte. Bu sebeple gönül rahatlığı ile giyilebilirler. Ayrıca tüm kıyafetler sigortalı olduğundan kullanıcıların herhangi bir kazadan ya da aksaklıktan korkmalarına da gerek kalmıyor. Hiç bir şey düşünmeden özel günlerinin tadını çıkartabilir, iş görüşmelerine odaklanabilirler.

UnoMoi hakkındaki her şey için; https://unomoi.com/ sitesinden bilgi alabilirsiniz.

UnoMoi, el ele verip alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirebileceğimize, çevreye verdiğimiz zararı en aza indirebileceğimize ve bunu yaparken de şıklığımızdan asla ödün vermeye gerek olmadığına inanan bir online platform.

#unomoi #19 mayıs #türk eğitim vakfı
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