UnoMoi’den Türk Eğitim Vakfı Bursiyerlerine Son Moda Bir Haber Var

Çevre bilinci konusunda oldukça hassas olan, kiralamanın "giyinmenin geleceği" olduğuna inanan UnoMoi, 54 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla başarılı ve maddi imkanı kısıtlı, ülkemizin aydınlık geleceği gençlerimizin okuyabilmesini, kendini geliştirmesini hedefleyen Türk Eğitim Vakfı ile bir işbirliğine gidiyor. Bu çerçevede, TEV bursiyeri öğrencilere konuyla ilgili farkındalık kazandırmak ve özel günlerinde destek olmak amaçlanıyor.

İşbirliği çerçevesinde, TEV bursiyerleri, UnoMoi’nin sitesinden, dünyaca ünlü markalardan beğendikleri tasarımları mezuniyetlerinde, doğum günü partilerinde, önemli etkinliklerde ve en önemlisi de staj/iş görüşmelerinde hiç bir ücret ödemeden temin edebilecekler. Erkek bursiyeler için de Gizia ile iş birliği yaptı UnoMoi ve yine ihtiyaçları doğrultusunda onlara da aynı hizmeti verecek.

UnoMoi öğrencilerin tercih etmiş oldukları tüm gereksinimlerini, takıdan çantaya takım elbiseden kravata kadar, kullanmak istedikleri günden 1 gün önce özel paketleme yaparak ve özel kuryeleri ile gönderecek ve yine sonrasında aynı şekilde özel kuryeleri aracılığı ile geri alacak. Tüm kıyafetler hijyen şartları gereği tek tek paketlenmekte ve her bir kullanımdan sonra da temizlenip dezenfekte edilmekte. Bu sebeple gönül rahatlığı ile giyilebilirler. Ayrıca tüm kıyafetler sigortalı olduğundan kullanıcıların herhangi bir kazadan ya da aksaklıktan korkmalarına da gerek kalmıyor. Hiç bir şey düşünmeden özel günlerinin tadını çıkartabilir, iş görüşmelerine odaklanabilirler.

UnoMoi hakkındaki her şey için; https://unomoi.com/ sitesinden bilgi alabilirsiniz.