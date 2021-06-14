Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti. Tekay'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Silivrikapı Mezarlığı'na defnedilecek.

ACI HABERİ EMEL SAYIN DUYURDU

Tekay'ın vefatını kişisel Instagram hesabında paylaşan sanatçı Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay... Ailene ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tekay'ın vefatının ardından sosyal medyada üzüntüsünü paylaşan ünlü isimlerden Sibel Can, "Türk müziğinin en değerli sanatçısı, büyük usta, çok sevdiğim, çalışmaktan onur duyduğum sevgili Selçuk Tekay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun, benim canım hocam" sözleriyle duygularını aktardı.

Sanatçı Erol Evgin, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok değerli bir müzisyen ve bestekardı. Uzun yıllar birlikte çalıştınız. Ailesine ve sana baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ferhat Göçer, "Büyük üstat Selçuk Tekay’ı kaybettik. Pek çok kez aynı sahneyi paylaştım. Onu ve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum. Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi. Çok üzgünüm" diyerek, üzüntüsünü paylaştı.

Oyuncu Behzat Uygur da, "Çok kıymetli bir ustayı kaybetmişiz. Tüm kıymetliler gibi şarkılarıyla hep var olacak. Allah yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Nilüfer, yayınladığı mesajda, "Müzisyen arkadaşım, sevgili Selçuk Tekay aramızdan ayrıldı. Ailesine sabırlar diliyorum. Huzur içinde yat Selçuk Tekay" dedi.

Megastar Tarkan da üzüntüsünü, "Selçuk Tekay'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim" sözleriyle ifade etti.

Sanatçı Mine Koşan, "Selçuk Tekay’a Allahtan rahmet diliyorum, başımız sağolsun kadim dostum" dedi.

Şarkıcı Zeynep Mansur, "Mekanı cennet olsun, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim…" şeklinde konuştu.

Armağan Çağlayan, "Yıllarca aynı Popstar Alaturka’da aynı sahneyi paylaştığımız Selçuk Tekay veda etmiş. Güle güle Selçuk ağabey… Yattığınız yer nur olsun" ifadelerini kullandı.

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

Usta besteci, 1953'te Kars'ın Kağızman ilçesinde dünyaya geldi. Vefa Lisesinin ardından konservatuvar eğitimi alan Tekay, eğitimine Emin Ongan, Feridun Darbaz ve Teoman Önaldı gibi hocalardan aldığı derslerle devam etti.

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı gibi birçok ünlü sanatçıya sahnede eşlik eden Selçuk Tekay, ayrıca ünlü isimlerin albüm çalışmalarında da yer aldı.

Sanatçı, 1991'de "Vurgun" bestesiyle 1992'de "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor", 1993'te ise, "Yorgunum Dostlarım" adlı eserleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"ne layık görüldü.