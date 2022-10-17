Ünlüler Bartın'daki maden faciası ile ilgili neler paylaştı?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 350 metre aşağıda meydana gelen patlamada çok sayıda işçi hayatını kaybetti. Türkiye'nin tek yürek olduğu madende kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü isimlerden de destek paylaşımları gecikmedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlatırken, maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

İLLERDEN DESTEK EKİP YOLLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da patlamaya ilişkin açıklama geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada çeşitli illerdeki ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN PAYLAŞIMLARI...

ACUN ILICALI

" Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dualarımız mahsur kalan işçi kardeşlerimiz ile. Geçmiş olsun."

EZGİ MOLA

"Geçmiş olsun Bartın"

TARKAN

"Geçmiş olsun Bartın"

SİBEL CAN

"Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

KERİMCAN DURMAZ

"Bartın'da gerçekleşen maden patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'ta rahmet, yakınlarına sabır. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Bartın."

MÜGE ANLI

"Çok üzgünüm. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diliyorum. Mahsur kalan işçilerimizin bir an önce kurtarılması için dua ediyorum."

ÖZCAN DENİZ

"Bartın... Allah sabırlar versin hepimize."

HADİSE

"O madende hep karanlığın içinde, zorluklarla geçen hayatlar... Acının acısı olur mu? Oluyormuş... Sahip oldukları hikayeleri bitirebilecek en üzücü sonla bitti. Ben bu düzene artık isyan ediyorum. Babasının kurtulmasını 'Ben bu acıya dayanamam' diye bekleyen bir çocuk varken isyan etmemek mümkün mü? Yaşanılan acıyı en içimde hissediyorum. Allah sabır versin."

BARIŞ ATAY

"Yine bir maden faciası… Soma katliamının yaşandığı bir ülkede, artık bir facianın daha açıklaması olamaz. Birilerinin dediği gibi 'fıtrat' değil bu. İşçilerin hak ettiği, insanca çalışma ve yaşam koşulları! Bunu sağlamak zorundasınız! Geçmiş olsun ve başımız sağ olsun."

EBRU GÜNDEŞ

"Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'ta rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle."

SEREN SERENGİL

SİMGE SAĞIN

İREM DERİCİ

HAKAN URAL

BUSE VAROL

Kaynak: haberler.com/Ecem Altan