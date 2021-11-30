Ünlü şarkıcı Rihanna, 'Ulusal Kahraman' ilan edildi!

Karayipler'in ada ülkesi Barbados, 400 yıllık geçmişin ardından Birleşik Krallıkile bağlantısını kestiğini, bağımsızlığını ve cumhuriyet olduğunu bugün ilan etti.

Türkiye saatiyle gece yarısı düzenlenen törende, dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna (30), 'Ulusal Kahraman' olarak taç giydi.

Rihanna törende, dünya çapındaki başarısıyla Barbados'a umut olması nedeniyle 11. Ulusal Kahraman olarak onurlandırıldı.

Rihanna, memleketi Barbados'taki törende İngiltere kraliyet varisi Prens Charles ile buluştu.

Prens Charles’ın konuşma yaptığı törende Rihanna ile keyifli sohbeti dikkat çekti. Her ikisi de maskeli olan Rihanna ve Charles'ın sohbet esnasında gülümsedikleri görüldü.

Şarkıcı, turuncu renkli tek omuz elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, törendeki konuşmasında, şarkıcının başarılarını vurgulayarak, "Rihanna, mükemmellik arayışı, yaratıcılığı, disiplini ve her şeyden önce doğduğu ülkeye olan olağanüstü bağlılığı sayesinde dünyanın da hayal gücüne hükmediyor” dedi.

Mottley, “Hükümetimiz, Büyükelçi Robyn Rihanna Fenty'ye Ulusal Kahraman unvanı verilme kararını nezaketle kabul etti" diye konuştu.

2018 yılında Barbados Büyükelçisi olan Rihanna, bu konuşma karışısında duygulandı ve kendisini tebrik edenlere de teşekkür etti.

Artık Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in hükümdarlığından çıkan Barbados, bağımsız bir ülke haline geldi ve yöneticisi de Elizabeth yerine, yeni seçilen cumhurbaşkanı Sandra Mason oldu.

Prens Charles da Bridgetown Heroes Square'deki, Barbados'un cumhuriyet ilan edildiği tarihi ana tanıklık etti. Prens, törende bir de konuşma yaptı.

Charles, “Bu cumhuriyetin yaratılması yeni bir başlangıçtır. Geçmişimizin en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden bu adanın insanları olağanüstü bir sabırla kurtuldu. Uzun yolculuğunuz sizi bu ana getirdi, bunu varış noktanız olarak değil, yeni ufuklara doğru alacağınız yol olarak görün" şeklinde konuştu.