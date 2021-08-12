ÜNLÜ PİYANİSTLER BEYLİKDÜZÜ’NÜ BÜYÜLEDİ

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 7. Klasik Günleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Bu yıl ki teması “Orman Hayattır” olan ve Yaşam Vadisi 1.etap içerisinde bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen konserler kapsamında dünya çapında ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, ‘Kadife Bir Gece Bu’ piyano resitali ile izleyicilere unutulmaz saatler yaşattı. Türkiye’nin farklı noktalarında etkisini gösteren orman yangınlarına ithaf edilen festival, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. “Her notada nefes ve umut var” mottosu ile düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İl ve İlçe protokolü de katıldı. Konserde, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınırken girişlerde dezenfektan verilerek ateş ölçümü yapıldı. Oturma düzeni ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendi.

“Bizim için çok özel bir gece oldu”

Beylikdüzü Klasik’in ikinci gününde, Duo Blanc & Noir isimli piyono ikilisinin konseri izleyicilerin büyük beğenisini toplarken, piyanist Şekeranber burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Türkiye olarak çok zor günler yaşadık. Bugün müziğin gücü ile tekrar iyileşmeyi diliyoruz ve bu zor günlerin de aşılacağına inanıyoruz. Kötü günleri unutturmak ve geleceğe daha pozitif bakabilmek için ruhun gıdası olan müziğe ihtiyacımız var.” dedi. Geleneksel Türk müziği ile klasik batı müziğini harmanlayarak dans ve müzik türlerini birleştirdiklerini belirten piyanist Çetiner ise, “Bu konserin bizim için ayrı bir önemi var. Korona dönemi boyunca müzisyenlerin yaşadığı zor dönemden sonra Türkiye’de verdiğimiz ilk canlı ve izleyicisi olan konserimiz oldu. Burada olduğumuz için çok mutluyuz bu gece burada olmak bizim için çok özel bir duygu. Son günlerde çok zor ve hüzünlü günleri yaşadık. Bir kez daha anladık ki yaşadığımız dünyadan başka gidecek yerimiz yok. Doğamızı korumak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Bir kentin kaderini sanat ve kültür değiştiriyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık konser sonrası yaptığı konuşmada, “Bu akşam müziğin gücünü, kuvvetini yüreğimizde hissettik. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde sizleri ağırlamış olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün Yaşam Vadisi’nin ilk yapılış anları aklıma geldi. Burayı dolaşırken Sayın Başkanımız ‘Burada bir sahne tasarlayalım demişti’ Ne kadar isabetli bir karar aldığını bugün bir kez daha görüyoruz. Biliyoruz ki bir kentin hayatına sanat ve kültür girince o kentin kaderi değişiyor. Güçlü kadınları burada ağırlamak bizim için onur verici.” ifadelerine yer verdi. Eşsiz bir atmosferin hakim olduğu konserin sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte piyanistlere plaket ve çiçek takdim etti.

Vadi’ de unutulmaz yaz akşamları yaşanacak

Yaşam Vadisi’nde sanatseverler için düzenlenen muhteşem konserler serisi 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Beylikdüzü Klasik Günleri’nin üçüncü günü 12 Ağustos’ta Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Beylikdüzü'nün yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini alacak. “Bir Yaprakta Bir Orman” adlı konserde, orman yangınlarına yönelik farkındalık yaratılacak. Müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak olan etkinlik, 14 Ağustos akşamı “Çiçekli Perdelerin Arkası” isimli gala konseriyle sona erecek.