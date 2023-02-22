Ünlü piyanist Fazıl Say: ''Anladık öleceğiz''

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu. Daha acılarımız çok tazeyken, deprem psikolojisinden çıkamamışken iki büyük deprem daha Hatay'da gerçekleşti. Gözler İstanbul depremine çevrilmişken piyanist Fazıl Say'dan büyük bir isyan geldi.

Fazıl Say Twitter hesabından şu sözler söyledi:

Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor! Yeter! İstanbul depremi! İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide, şu çaresizlikte. Ne olacak? 5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek? Anladık! Öleceğiz