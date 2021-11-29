Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan kaza geçirdi... Sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu.

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

1 GÜN HASTANEDE KALDI, TABURCU EDİLDİ

Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

FİKRET KUŞKAN KİMDİR?

Fikret Kuşkan 22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise yıllarında Edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü özel yetenek sınavını kazanarak eğitimini bu okulda sürdürüp tamamladı.

Kuşkan, bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra tamamen oyunculuğa yönlerek ilk filmi Zülfü Livaneli'nin "Sis" filminde oynadı.

Ardından “Gençler” (1989) adlı dizi, sonra da sırasıyla; “Gizli Yüz” (1990), “İki Başlı Dev” (1990), “Issızlığın Ortası” (1991), “Dönersen Islık Çal” (1992) filmleri geldi. Kariyerinde bugüne kadar 38 filmde rol aldı. Çağan Irmak‘ın yönettiği “Babam ve Oğlum” (2005) ve “Mustafa Hakkında Herşey” (2003) gibi bir çok sinema eleştirmeni tarafından tam not almış yapımların başrolündeydi.

Kuşkan, “Şaşıfelek Çıkmazı“, “Emanet“, “Esir Şehrin İnsanları“, “Artık Çok Geç” ve “Issızlığın Ortası” adlı televizyon dizilerinde de rol aldı.

Bugüne kadar pek çok dizi ve film projesinde yer alan Fikret Kuşkan aynı zamanda seslendirme de yapmakta. Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yaptı.

Ödülleri:

1991 - 28. Antalya Altın Portakal Film Festivali,"En İyi Erkek Oyuncu", (Gizli Yüz)

2002 - 14. Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" (9)

2006 - 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu", (Babam ve Oğlum)

Filmleri ve dizileri: