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Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan kaza geçirdi... Sağlık durumu nasıl?

Son olarak FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'nda Resul Bozdağlı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fikret Kuşkan evinin merdivenlerinden düştü. Talihsiz kaza sonrası yaralanan tecrübeli oyuncu hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Güncel 29.11.2021, 17:33
Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan kaza geçirdi... Sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu.

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

1 GÜN HASTANEDE KALDI, TABURCU EDİLDİ

Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

FİKRET KUŞKAN KİMDİR?

Fikret Kuşkan 22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise yıllarında Edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü özel yetenek sınavını kazanarak eğitimini bu okulda sürdürüp tamamladı.

Kuşkan, bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra tamamen oyunculuğa yönlerek ilk filmi Zülfü Livaneli'nin "Sis" filminde oynadı.

Ardından “Gençler” (1989) adlı dizi, sonra da sırasıyla; “Gizli Yüz” (1990), “İki Başlı Dev” (1990), “Issızlığın Ortası” (1991), “Dönersen Islık Çal” (1992) filmleri geldi. Kariyerinde bugüne kadar 38 filmde rol aldı. Çağan Irmak‘ın yönettiği “Babam ve Oğlum” (2005) ve “Mustafa Hakkında Herşey” (2003) gibi bir çok sinema eleştirmeni tarafından tam not almış yapımların başrolündeydi.

Kuşkan, “Şaşıfelek Çıkmazı“, “Emanet“, “Esir Şehrin İnsanları“, “Artık Çok Geç” ve “Issızlığın Ortası” adlı televizyon dizilerinde de rol aldı.

Bugüne kadar pek çok dizi ve film projesinde yer alan Fikret Kuşkan aynı zamanda seslendirme de yapmakta. Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yaptı.

Ödülleri:

  • 1991 - 28. Antalya Altın Portakal Film Festivali,"En İyi Erkek Oyuncu", (Gizli Yüz)
  • 2002 - 14. Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" (9)
  • 2006 - 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu", (Babam ve Oğlum)

Filmleri ve dizileri:

  • 2017 - Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)
  • 2016 - Çifte Saadet (Metin Saadet) (TV Dizisi)
  • 2014 - Hayat Ağacı (Murat Karahanlı) (TV Dizisi)
  • 2014 - Yasak (Nazım Bey) (TV Dizisi)
  • 2014 - Tanıklar (TV Dizisi)
  • 2013 - Erkekler (Adem) (Sinema)
  • 2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (İsmail Bakırcı) (TV Dizisi)
  • 2009 - 2010 - Hanımın Çiftliği (Orhan)
  • 2007 - 2009 - Parmaklıklar Ardında (Ahmet Kalafatçıoğlu) (TV Dizisi)
  • 2007 - Bıçak Sırtı (Orhan Ertuğrul) (TV Dizisi)
  • 2006 - Kabuslar Evi: Takip (İbrahim) (TV Dizisi)
  • 2006 - Hacı (Faruk Gesili) (TV Dizisi)
  • 2005 - Yolculuk (Efran) (TV Filmi)
  • 2005 - Sen Ne Dilersen (Sinema)
  • 2005 - Güz Yangını (Oflaz) (TV Dizisi)
  • 2005 - Babam Ve Oğlum (Sadık) (Sinema)
  • 2004 - Çemberimde Gül Oya (Yönetmen Kahraman) (TV Dizisi)
  • 2004 - Adı Aşk Olsun (Çınar) (TV Dizisi)
  • 2003 - Şapkadan Babam Çıktı (Celal) (TV Dizisi)
  • 2003 - Mustafa Hakkında Herşey (Mustafa) (Sinema)
  • 2003 - Kasabanın İncisi (Belediye Başkanı Sedat) (TV Dizisi)
  • 2003 - Gelin (Mustafa) (TV Dizisi)
  • 2003 - Esir Şehrin İnsanları (İhsan) (TV Dizisi)
  • 2003 - Anlat İstanbul (Rafet) (Sinema)
  • 2002 - Hititler (Sinema)
  • 2002 - Emanet (Abdurahmanın Oğlu) (TV Dizisi)
  • 2002 - Abdülhamit Düşerken (Enver Paşa) (Sinema)
  • 2002 - 9 (Tunç) (Sinema)
  • 2001 - Şellale (Cemal) (Sinema)
  • 2000 - Muhallebicinin Oğlu (Suat) (Sinema)
  • 2000 - Dansöz (İsa) (Sinema)
  • 2000 - Artık Çok Geç (Haydar) (TV Filmi)
  • 1999 - Issızlığın Ortasında (Sinema)
  • 1997 - Avcı (Sinema)
  • 1996 - Şaşıfelek Çıkmazı (Cesur) (TV Dizisi)
  • 1996 - Kurtuluş (Kemrelik Yüzbaşı) (TV Dizisi)
  • 1996 - Kara Melek (Selçuk) (TV Dizisi)
  • 1996 - Deniz Bekliyordu (Tv.filmi)
  • 1995 - Sahte Dünyalar (Tv.dizisi)
  • 1995 - Özlem...Düne, Bugüne, Yarına (Sinema)
  • 1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema)
  • 1993 - Yaz Yağmuru (Sinema)
  • 1993 - Çakalların İzinde (Tv.dizisi)
  • 1993 - C-Blok (Sinema)
  • 1992 - Dönersen Islık Çal (Travesti)(Sinema)
  • 1991 - Issızlığın Ortası (Ayhan)(Tv.dizisi)
  • 1990 - İki Başlı Dev (Hakan Özkan)(Sinema)
  • 1990 - Gizli Yüz (Fotoğrafçı)(Sinema)
  • 1989 - Gençler (Sinan)(Tv.dizisi)
  • 1988 - Sis (Murat)(Sinema)
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