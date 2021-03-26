ÜNLÜ KOREOGRAF ASİL ÇAĞIL’A BİR ÖDÜL DAHA…

İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende farklı kategorilerde çok sayıda isme ödül takdim edildi. Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde,Yılın En İyi Koreografı ödülü Asil Çağıl’a verildi. Yaptığı birbirinden başarılı defilelerden dolayı ödüle layık görülen ünlü koreograf Asil Çağıl’ Aldığım ödül beni çok mutlu etti. Yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru ve başarılı olduğunun takdir edilmesi tarif edilemez bir duygu. Layık gören herkese sonsuz teşekkürler’ dedi

.İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende farklı kategorilerde çok sayıda isme ödül takdim edildi. Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Tolga Güleç yaparken, Ses/ışık/teknik Fashion Art -Mesut Büyüksofuoğlu/Dijital Stüdyo tarafından gerçekleştirildi.