Ünlü isimler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Çocukların da öldüğü saldırılar sonrası sessiz kalamayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınadı.

HADİSE

GÜLBEN ERGEN

KAAN YILDIRIM

BERGÜZAR KOREL

FUNDA ARAR

TARKAN

FETTAH CAN

DEMET AKALIN

GÖKHAN ÖZOĞUZ

ALİŞAN