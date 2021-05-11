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Ünlü isimler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Güncel 11.05.2021, 14:56 11.05.2021, 15:01
Ünlü isimler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Çocukların da öldüğü saldırılar sonrası sessiz kalamayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınadı.

HADİSE

GÜLBEN ERGEN

KAAN YILDIRIM

BERGÜZAR KOREL

FUNDA ARAR

TARKAN

FETTAH CAN

DEMET AKALIN

GÖKHAN ÖZOĞUZ

ALİŞAN

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