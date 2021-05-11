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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "Filistin Filistinlilerin davası değil, Müslümanların davasıdır"
Ünlü isimler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Güncel 11.05.2021, 14:56 11.05.2021, 15:01
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Çocukların da öldüğü saldırılar sonrası sessiz kalamayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınadı.
HADİSE
GÜLBEN ERGEN
KAAN YILDIRIM
BERGÜZAR KOREL
FUNDA ARAR
TARKAN
FETTAH CAN
DEMET AKALIN
GÖKHAN ÖZOĞUZ
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