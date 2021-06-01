Universal Robots, kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya geldi

Dünyanın 1 numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Öğrenci Kolu ve KTÜ Elektrik Elektronik Kulübü tarından düzenlenen “Kariyer Gelişim Günleri’21”’e Gümüş Sponsor olarak katıldı. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük öğrenci etkinliği olarak bilinen ve üst düzey firma yetkililerinin; mühendislik, eğitim, gelişim, enerji, finans gibi birçok konu hakkında öğrencilerin kariyerlerinde faydalı olabilecek bilgiler paylaştığı “Kariyer Gelişim Günleri’21”de Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök de öğrencilerle bir araya gelerek hem cobot teknolojisini tanıttı hem de onların cobot’lar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı.

Akademiyi bilgi merkezine dönüştürdük

Robots teknolojisi ve ürettiği katma değeri hazırladığı sunumla öğrencilerle paylaşan Gök, Robots’un bir teknoloji şirketi olduğunu ve ürün üretmekle yetinmediğini, UR Akademi ile insanların hayatına ve kariyerine de altyapı sunduğunu belirtti. Gök, “UR Akademi ile cobot teknolojisini herkes için ulaşılabilir erişilebilir hale getiriyoruz. Ücretsiz eğitim ve programlarımızla herkesi 87 dakika içerisinde cobot programcısı yapabileceğimizi iddia ediyoruz. 8 akademi programımızla 16 dilde, interaktif bir şekilde farklı uygulama ve sektörlere yönelik eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimiz sonrası verdiğimiz sertifikalarla da cobot programcısı olabilmenin önünü açıyoruz. İnsanlara cobot programcısı ya da cobot bakım uzmanı gibi nitelikli kariyer fırsatı sunuyoruz. Akademimizi, web sitemizde yer alan e-kitaplarla da her konuda bilgiye ulaşılabilen bir merkeze dönüştürdük” diye konuştu.

“Geleceğin teknoloji üreticilerini geliştiriyoruz”

Universal Robots olarak eğitimlerin herkese ulaşabilmesi için eğitim projesine de imza attıklarını vurgulayan Gök, “Robot Eğitim Kiti iş birliğimizle birlikte üniversite, teknik kurum ve okullarda yer alan robot derslerinde cobot’larımızla yer alıyoruz. Derslerde öğretmenlerden ve öğrencilerden aldığımız verilerle teknolojimizi geliştiriyoruz. Türkiye’de birçok kurum da olmasına rağmen biz bunu yaygınlaştırmaya ve daha fazla öğrenciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu teknolojinin insanların hayatında daha fazla yer edinmesi için elimizden geleni yapacağız. Geleceğin sanayicilerini, teknoloji üreticilerini şimdiden geliştirmek istiyoruz. Projemizin detaylarını da ilerleme kaydettikçe paylaşacağız” dedi.