Uluslararası Piraziz MTB Cup müsabakalarında Brisaspor, 5 madalya kazandı

Türkiye’nin bisiklet sporunda öncü takımlarından Brisaspor, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 2021 sezonu takvimine göre 9-10 Eylül tarihleri arasında Giresun Piraziz'de gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji Uluslararası Piraziz MTB Cup C-2 dağ bisikleti müsabakalarına katıldı. "İklim İçin Pedal Çevir" temasıyla gerçekleştirilen müsabakalarda 200 dağ bisikleti sporcusu Piraziz 528 Bisiklet Parkuru'nda 10 farklı kategoride mücadele etti.

Müsabakalarda Brisasporlu bisikletçiler 5 madalya kazandılar. Brisasporlu Süleyman Sefa Temel elit erkeklerde, Semra Yetiş elit bayanlarda birinci olurken, Furkan Akçam genç erkeklerde ve Zehra Kargın Elit bayanlarda ikinci oldular. Yunus Emre Kapsız ise genç erkeklerde üçüncülük ödülünün sahibi oldu