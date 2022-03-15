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Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu!
Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Peki kimler ödül aldı? İşte ödül alanların listesi...
Güncel 15.03.2022, 16:42
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde iyiliğin yaygınlaşması ve iyilik konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan "Uluslararası İyilik Ödülleri" programının 6’ncısı bugün gerçekleşti.
Türkiye Diyanet Vakfı resmi twitter hesabından Ödül alanları paylaştı.