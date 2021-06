ULUSLARARASI COVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİMDE YENİ NORMLAR KONGRESİ-II BAŞLADI

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliği ile "Covid-19 Sürecinde Eğitime Bakış" ana teması ile düzenlenen Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi-II başladı.

21 Haziran 2021 Pazartesi günü İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasının ardından protokol konuşmaları ile başlayan kongrenin birinci günü yaklaşık 10 saat süreyle devam edecek iki oturumda, davetli konuşmacılar OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleıscher, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Dr. Betty Lıebovıch, Prof. Dr. Uğur Batı, Doç. Dr. Soner Yıldırım ve 23 bildiri sunumu ile devam edecek.

Protokol konuşmalarında Artvin Valisi Yılmaz Doruk " Düzenlenen bu anlamlı organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Malumunuz dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisine esasen en çok maruz kalan ülkelerden birisi olduk. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan hızlı karar mekanizması sayesinde virüsle mücadeleye yönelik başarılı bir süreç yönetimi yaşadık...

Tüm dünyaca tecrübe edilen pandemi dönemi eğitim alanında değişen öncelikleri ve önem kazanan yeni olguları da beraberinde getirdi. Sürecin ilk aşamalarında güçlü eğitim camiamızın hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları yaparak uygulamaya koyması alanda yaşanacak önemli sıkıntılarında önüne geçmiş oldu. Geçen yıl gerçekleşen ilk kongrenin, sürecin getirdiği yeni gereksinimlerin bir an önce tespiti ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi açısından önemli rol oynadığına inanıyorum. Geldiğimiz bu yeni süreçte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en etkin şekilde devam etmesi bu tür çalışmaların devamlılığına bağlıdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz 2. kongreyi bu bağlamda önemli görüyor, ilk kongrede elde edilen kazanımlara yenilerini ekleyerek daha da pekiştireceğine inanıyorum. Pandemi süreciyle uygulamaya koyulan eğitim-öğretim modelinin gelişimine katkı sunacağına inandığım bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyorum. Bu düşüncelerle, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, destek veren yerli ve yabacı tüm katılımcılara saygılarımı sunar başarılar dilerim." dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kibar konuşmalarında, "COVID-19 salgınının eğitim üzerindeki etkisini dikkate alarak, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediğimiz uluslararası "Covid-19-Eğitimde Yeni Normlar-II" başlıklı kongremiz ile Koronavirüs (Covid-19) salgınının eğitimi nasıl etkilediği, dijital eğitim sürecine eğitimcilerin nasıl katkı sağlayabileceği, dijital eğitim sürecinde eğitimci-öğrenci iletişiminin nasıl olması gerektiği, eğitimcilerin bu süreçten nasıl etkilendiği, Covid-19'un eğitim üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarının neler olabileceği gibi farklı sorulara cevap aranacaktır. Bu düşüncelerle kongremizin başarılı geçmesini diliyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Artvin Milli Eğitim Müdürümüze, üniversitemiz öğretim üyelerine, kongre düzenleme kuruluna ve konuşmacı olarak yer alan hocalarımıza bir kez daha şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum." dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Fahri Acar konuşmalarında, " 2019 yılında dünyada insanların sağlığını tehdit ederek, salgın haline gelen, Covid-19 virüsü yaklaşık bir buçuk yıldır devam etmekte ve toplumsal yaşam biçiminde önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Bir eğitimci olarak ülkemiz adına gururla söyleyebilirim ki Devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, Covid-19 salgın sürecinde eğitim faaliyetlerini başarı ile yürüterek, eğitim sistemimizde yapılmış olan teknolojik altyapı yatırımları ve sürece kolaylıkla uyum sağlayarak, özveri ile öğrencilerine ulaşan öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle Covid-19 salgın sürecinde eğitim uygulamalarını başarılı bir şekilde yürüten ülkelerden birisi olmuştur. Bizler de Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizin güzide üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Kovid-19 salgın sürecinin tecrübesi ve toplum yaşamında meydana getirdiği değişikliklerin eğitim uygulamalarını nasıl etkileyeceğini, eğitim sistemimizi nasıl değişmeler ve gelişimeler beklediğini tartışmak için geniş bir eğitim platformu olan bu kongreyi hazırlayarak Bakanlığımızın çalışmalarına katkı sunmayı hedeflemekteyiz...

Yurt içi ve yurt dışından çok değerli 17 davetli konuşmacı ve 161 bildirinin bulunduğu kongremizde 3 gün boyunca yaklaşık 30 saat süreyle eğitimde yaşanan gelişmeler konusunda paylaşımlarda bulunacağız. Kongremizin çıktılarının önümüzdeki yıllarda yaşanacak yeni gelişmelere öncülük etmesi ve ülkemizin geleceği sevgili çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak uygulamaların çoğalmasına kaynaklık etmesi ümidiyle, çevrim içi kongremizin hazırlık ve gerçekleşme aşamalarında bizlere destek olan başta Valimiz Sayın Yılmaz Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Bakanlığımızın Saygıdeğer Yetkililerine şükranlarımı sunar, düzenleme kurulundaki değerli akademisyenlerimiz, kurum yöneticilerimiz, Ar-Ge Ekibimiz ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından başlayan kongre OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleıscher'in New Forms in Education in the International Covid-19 Process, Prof. Dr. Belma Tuğrul'un (İstanbul Aydın Üniversitesi) Çocuğun Olduğu Her Yerdeyiz, Dr. Betty Lıebovıch'in (Londra Üniversitesi) Young Children and the Pandemic in England: Stating a Case for the Essential Needfor Outdoor Play, Prof. Dr. Uğur Batı'nın (Nişantaşı Üniversitesi) Beyin Temelli Öğrenme, Doç. Dr. Soner Yıldırım'ın (Kosova Prizen Üniversitesi) Pandemi Süresinde Kosova'da Okulların Kapatılması ve Uzaktan Eğitim Organizasyonunun Değerlendirilmesi konulu konuşmaları ve gün içerisinde yapılan 23 bildiri sunumu ile devam etti.