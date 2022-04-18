Uluslararası Çin Dili Günü İstanbul'da Kutlandı

Çince öğretmenlerinin sayısı artırılmalı:



Kutlamada konuşma yapan Çin Kültür Merkezi Başöğretmeni Liu Jun Çince’nin dünya çapında hızla yaygınlaşmakta olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Çince eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için çok daha fazla sayıda Çince öğretmeni yetiştirmek gerektiğini belirtti. Liu’ya Dernek Başkanı İrfan Karslı bir ebru tablo hediye etti.





Çince ve kariyer ilişkisi:



Derneğin Çin’de eğitim birim direktörü Binnur Yayla ise yaptığı sunumda Çince öğrenmenin kariyere etkilerini aktardı. Özellikle Çin bursları konusuna davetliler çok ilgi gösterdiler.

Çin Kaligrafisi ilgi uyandırdı:

Çin kaligrafi sanatçısı Man Yuan programda katılımcılara Çin kaligrafisi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca davetlilerden bazıları Çin kaligrafisi yaptı.

Man, Çin kaligrafisi ile “Eğitim deniz gibi sonsuzdur” anlamına gelen Çin atasözünü yazdı.

Çin Sporu Tai Ji Gösterisi:

Tai Ji veya tai chi olarak bilinen geleneksel Çin sporu Ebru Tütek tarafından yapılan bir gösteri ile sergilendi. Tütek’in beyaz tai chi kıyafetleri ve mistik Çin müziği ile yaklaşık 6 dakika süren gösterisini davetliler ilgi ile izlediler.

Liseli gençlerin Çince seviyesi takdir topladı:

Türkiye’deki ilk Çince hazırlık sınıfı bulunan Şehit Mehmet Güder A.İ.H.L öğrencilerinin düzenlediği münazaradaki akıcı Çince konuşmaları takdir topladı.

Öğrenciler münazarada Çince zor mu? Kolay mı? Konusunu Çince olarak tartıştılar.

Yaklaşık 2 saat süren programda, Çince ile ilgili yarışmalar ve video gösterimleri yapıldı. Programda Çin Kültür Merkezi ve Çince eğitim veren bazı okulların Çince öğrencileri şiir ve şarkı performansları da sergilediler.,Çince öğretmenlerinden Dong Xiao Mei öğrencileri ile Çin’de çok ünlü olan “Qin Yuan Chun Xue” (Çin Yuan Çün Şüe) Şiirini okudular. Programa katılan davetlilere Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından program için gönderilen çeşitli hediyeler verildi.