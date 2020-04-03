Ülkemizdeki koronavirüs vakalarında son durum...

Türkiye’deki koronavirüs salgınına ilişkin son rakamlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saat içerisinde toplamda 18 bin 757 kişiye Covid19 testi yapılırken, 2 bin 456 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Bakanlık, virüs nedeniyle 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtirken, Türkiye’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356 olarak açıkladı.

Bugüne kadarki toplam yapılan test sayısı ise 125 bin 556 olarak açıklandı.

İyileşen hasta sayısı 415'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün olduğu gibi bugün de twitter hesabından güncel durumu paylaştı. Bakan Koca attığı twitte "Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" sözlerine yer verdi.

Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.



???? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden tüm detayları ile paylaşılıyor.

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