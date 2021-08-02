Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Türkiye’ye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken şimdi de elektrik problemiyle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde pek çok şehirde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Kesintilerin başlamasının ardından Twitter’da #elektrikkesintisi etiketi gündemde birinci sıraya girdi. #elektrikkesintisi etiketindeki paylaşımlara göre İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Hatay, Adana, Zonguldak, Bursa, Manisa, Kırklareli ve çok daha fazla şehirde aynı anda elektrikler gitti. Yaklaşık 2 saat süren kesinti halen devam ediyor.

Elektrik kesintisi hakkında enerji şirketleri ve devlet yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ülke genelini etkileyen bu kesinti nedeniyle ev ve iş yerlerinde sıkıntılar yaşanıyor.