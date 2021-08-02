banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Antalya'da vahşet: 5 gündür aranan Azra’dan acı haber geldi!
Antalya'da vahşet: 5 gündür aranan Azra’dan acı haber geldi!
Bill Gates uyardı: Covid-19'dan daha tehlikeli!
Bill Gates uyardı: Covid-19'dan daha tehlikeli!
BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı
BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı
İstanbul'da toptan fiyatlarda artış yüze 27'yi aştı
İstanbul'da toptan fiyatlarda artış yüze 27'yi aştı

Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'nin çok sayıda şehrinde elektrikler kesildi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren problem henüz giderilemedi.

Güncel 02.08.2021, 12:32
Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Türkiye’ye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken şimdi de elektrik problemiyle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde pek çok şehirde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Kesintilerin başlamasının ardından Twitter’da #elektrikkesintisi etiketi gündemde birinci sıraya girdi. #elektrikkesintisi etiketindeki paylaşımlara göre İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Hatay, Adana, Zonguldak, Bursa, Manisa, Kırklareli ve çok daha fazla şehirde aynı anda elektrikler gitti. Yaklaşık 2 saat süren kesinti halen devam ediyor.

Elektrik kesintisi hakkında enerji şirketleri ve devlet yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ülke genelini etkileyen bu kesinti nedeniyle ev ve iş yerlerinde sıkıntılar yaşanıyor.

Yorumlar (0)
29°
açık