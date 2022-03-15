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Ulaşımda en ekonomik şehir Konya! 4 yıldır öğrenciye 2 yıldır da sivil biletlere zam yapılmadı!

Ulaşımda en ekonomik şehir Konya oldu. 4 yıldır öğrenciye, 2 yıldır da sivil bilete zam yapılmadı. Başkan Uğur İbrahim Altay, uzun bir süre zam yapmamaya kararlı olduklarını söyledi.

Güncel 15.03.2022, 22:34

Pandemi dönemine denk gelen 2020-2022 yılları arasında birçok ilde ulaşıma kademeli bir şekilde zam geldi…

Yüzde 150’lere varan zamlar, vatandaşları mağdur etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu zamlardan geri kaldı.

KONYA’YA ZAM UĞRAMADI

Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya’da öğrencilerin ulaşım ücretlerine 4 yıldır, sivil ulaşım ücretlerine ise 2 yıldır zam yapmadıklarını söyledi.

Konya’da öğrenci biniş ücretinin 1,55, sivil ücretin 2,5 olduğunu; çok uzun mesafelerde ulaşım hizmeti verdiklerini, günde 85 bin kilometre mesafe katettiklerini belirten Altay, tüm şartlara rağmen bu dönemde Konyalıların yanında olmaya devam edecekleri ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi

“BU AY 200 MİLYON LİRALIK OTOBÜS ALIYORUZ”

Altay, “Bu ay 200 milyon liralık otobüs alıyoruz. Bunu yaz sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en güzel otobüslerini, şehrimizin caddelerinde göreceksiniz. Bu otobüsleri de öz kaynakla alıyoruz.” dedi.

Konya’nın toplu ulaşımda ve suda en ucuz şehir olduğunu dile getiren Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik bakış açısıyla hareket ettiklerini vurguladı.

“SİVİL ULAŞIM ÜCRETİ 2,50, ÖĞRENCİ 1,55 LİRA”

Altay, şöyle devam etti:

“Öğrenci ulaşım ücretlerine 4 yıldır, sivil fiyatlara da 2 yıldır zam yapmadık. Hatta bir öğrenci arkadaşımız paylaşmış, diyor ki; 4 yıl önce üniversiteye geldiğimde öğrenci bileti 1,55’ti. Mezun oluyorum hala 1,55. Ankara’da ve İzmir’de sivil biniş ücreti 6,5 lira, Antalya’da 6,70 lira. Konya’da sivil ulaşım ücreti 2,50, öğrenci 1,55 lira.

“BU ADETA BİR BURS VERMEK”

Ayda ortalama 25 bin biniş yapan vatandaşımızın Ankara'ya göre aylık 200 lira bir avantajı oluyor. Konya'da eğer evde iki tane de öğrenci varsa 100 lira da onlardan yani her haneye 400 liralık ulaşım katkısında bulunmuş oluyoruz. Bu adeta bir burs vermek, bir sosyal yardım yapmak gibi bir durum. Bunu bu sorumluluk bilinci ile yürütüyoruz.”

“KONYALILARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya’da çok uzun mesafelerde ulaşım hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Hatlarımız çok uzun. 72 tramvay, 650 otobüs, 2 bin 200 sefer ile bir günde 85 bin kilometre mesafe katediyoruz. Tüm bunlara rağmen bu dönemde Konyalıların yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyelerinin gelirlerinin büyük bir kısmının merkezi hükümetten geldiğini hatırlatan Altay, şöyle devam etti:

“ULAŞIMDA ZAM YAPMAMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

“Yaşayan nüfus başına pay alıyoruz. 2020 yılı rakamlarına göre Konya'ya kişi başına 554 lira gelirken İzmir'e 930, İstanbul'a 829, Ankara'ya 765, Mersin'e de 622 lira geliyor. Yani biz aynı zamanda gelirler yönünden de bir araya gelip deklarasyon yayınlayan arkadaşlara göre ciddi manada az ücret alıyoruz. Ama ona rağmen bu dönemde özellikle ulaşımda zam yapmama konusunda kararlıyız.”

"ÖZ KAYNAKLARIMIZLA OTOBÜS ALIYORUZ"

Toplu ulaşım filosunu güçlendirmek için önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Altay, “Bu ay 200 milyon liralık otobüs alıyoruz. Bunu yaz sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en güzel otobüslerini, şehrimizin caddelerinde göreceksiniz. Bu otobüslerimiz sıfır karbon konusunda önemli bir katkı sağlamış olacak. Hem gelir olarak daha az gelirdeyiz taşıma olarak da çok daha ucuza taşıyoruz. Bu otobüsleri de öz kaynakla alıyoruz. Herhangi bir finansman kullanmıyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasını yaptı.

SUDA DA EN UCUZ ŞEHİR KONYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın su fiyatlarında da KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1'e indirmesine ilave olarak Büyükşehir olarak yüzde 7’lik bir indirim gerçekleştirdiklerini ve toplamda yüzde 14’lük bir indirim oluştuğunu paylaşan Başkan Altay, şu an itibariyle de büyük şehirler sıralamasında en alt sıralarda olduklarını, su fiyatlarının da diğer şehirlere göre daha ucuz olduğunu söyledi.

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