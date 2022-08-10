Ukrayna olayı nedeniyle doğu Avrupa'da turizm çöküyor

Macaristan Turizm Bakanlığı, yılın ilk altı ayında ülkeye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 2019 Korona öncesi yıla göre yüzde 37 azaldığını açıkladı.

Almanya’da yayınlanan Fvw Dergisi’ndeki haberde Slovakya’da da, yılın ilk beş aylık döneminde ziyaretçi gelişlerinde 2019'un Korona öncesi dönemine göre yüzde 49'luk bir düşüş olduğu belirtiliyor.

Estonya Turizm Kurulu Müdürü Liina Maria Lepik, bu yıl 350 yolcu gemisinin Tallinn limanına yanaşması gerekirken yaklaşık yarısının seferlerini iptal ettiğini söyledi.

Letonya'da, Ukrayna savaşının başlamasından sonra otel rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ının yabancı turistler tarafından iptal edildiği bildirildi. Litvanya'da da durum dramatik. Letonya İstatistik Bürosu'na göre, bu yılın ilk çeyreğinde, otel ve diğer konaklama yerlerini kullanan yabancı turistlerin sayısı, pandemi öncesinin yaklaşık yüzde 50'si düzeyinde.

Litvanya Otel ve Restoran Derneği (LHRA) Başkanı Evalda Šiškauskienė, "İşler kötü ve yakın zamanda iyi olacağına ilişkin bir umut ışığı yok” diyor.

Bulgaristan’da isd durum tam tersine, Bulgaristan'a gelen Rus turist sayısı, yaptırımlara rağmen, 2022'nin ilk beş ayında dört kat artarak 33.600 bin kişi olarak gerçekleşti.

AB çapındaki yaptırımlar nedeniyle Rusların doğrudan Bulgaristan'a seyahat etmesine izin verilmiyor. Ancak, Bulgaristan'a Sırbistan üzerinden uçulabiliyor. Bu nedenle Sırbistan Bulgaristan ve Rusya'ya uçuş frekansları arttı.

Bu arada Estonya, Letonya, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti Ruslara turist vizesi vermeyeceklerini açıkladı.