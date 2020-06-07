Ukrayna'da düşerek belini kıran genç, Türkiye'ye uçak ambulans ile getirildi

Ukrayna'ya okumak üzere geçtiğimiz yıl giden Aksaraylı 18 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, geçen hafta ıslak zeminde merdivenden kayarak düştü. Burada ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Aksaray'da diş hekimi olarak görev yapan baba Serkan Şimşek, Sağlık Bakanlığı'na oğlunun tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için müracaat etti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın devreye girmesi ile Ukrayna'da tedavisi devam eden 19 yaşındaki genç, uçak ambulans ile Kiev'den alınarak Kapadokya Havalimanına getirildi. Burada ailesinin beklediği genç, uçak ambulanstan indirilerek ambulans ile karayolu ile tedavisi için memleketi Aksaray'a götürüldü.

Kapadokya Havalimanında ailesi ile birlikte bekleyen diş hekimi baba Serkan Şimşek, yardımlarından dolayı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Şimşek, "Aksaray'da diş hekimiyim. Oğlum geçen sene Ukrayna'ya Diş Hekimliği Fakültesi okumak üzere dil bilimleri fakültesine kayıt yaptırmıştı. Bu sene inşallah Diş Hekimliği Fakültesine kaydını yaptırıp gelmeyi düşünüyordu. Malum Covid-19 nedeniyle karantina sürecinde orada kalma ihtiyacı hissetti. Ama görünmez kaza sonrası ıslak zeminde merdivenlerden kayarak düştü. Beli kırılmış. İlk müdahaleyi oradaki sağ olsun doktor arkadaşlar yapmışlar. Ama tedavisine Türkiye'de devam etmesini istedik. Sağ olsun Sağlık Bakanımız bu konuda duyarsız kalmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Müracaat ettik. Hava ambulansı ile getirildi. Bizlere yardımcı oldular" dedi.