Uğur Şahin’den Hindistan mutasyonu açıklaması

Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, Hindistan mutasyonu ile ilgili konuştu. Hindistan’da son dönemde vakaların çok artmasına ve ilk olarak Hindistan’da görülen mutasyonların başka ülkelerde de tespit edilmesiyle ilgili konuşan Şahin, aşının bu varyanta karşı da etkili olabileceğini söyledi.

Şahin, “Geliştirdiğimiz aşının Hindistan mutasyonuna karşı etkili olacağına eminim. Halen testler sürüyor ve şu ana kadar aşının çalıştığını görüyoruz” dedi.

Uğur Şahin, Hindistan mutasyonunda görülen bazı unsurların daha önceki testlerde işe yaradığını söyleyen Şahin, “Aşı çok akıllı bir şekilde geliştirildi ve endişelenecek bir şey yok” dedi.

DSÖ: 17 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü de Hindistan’da görülen B.1.617 isimli corona virüsü mutasyonu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. DSÖ, en az 17 ülkede bu varyantın tespit edildiğini duyurdu.

DSÖ’nün açıklamasında bu varyant ile ilgili incelemelerin devam ettiği ve bu virüsün daha öldürücü ya da daha bulaşıcı olduğuna dair bir sonuca varılmadığı belirtildi.

HİNDİSTAN HAFTALARDIR KABUSU YAŞIYOR

Hastanelerde oksijen tüpünün ve boş yatakların tükendiği Hindistan’da corona virüsü salgınının bilançosu giderek ağırlaşıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 360 bin 960 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 17 milyon 997 bin 267’ye yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 293 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının ise 200 bini aşarak 201 bin 187’e ulaştığı belirtildi.

VAKA BAZINDA İKİNCİ SIRADA

Günlük vaka sayısının 300 binin üzerinde seyrettiği ülkede son 24 saatte görülen vaka ile bir kez daha dünya rekoru kırıldı. Ayrıca 3 bin 293 ölüm sayısı ile ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.

Ülke genelinde toplam 2 milyon 978 bin 709 aktif vaka bulunurken, şu ana kadar 14 milyon 817 bin 371 kişi ise virüsü yenerek hastanelerden taburcu oldu. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD, Brezilya ve Meksika’nın ardından 4. sırada yer alıyor.