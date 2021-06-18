Uğur Dündar Sedat Peker'in evine neden gittiğini açıkladı!

Gazeteci Uğur Dündar, Sedat Peker'in evine neden gittiğini anlattı. Evren Özalkuş’un sunduğu Türkiye’nin Geleceği programına konuk olan Dündar, yaptığı haberi ve sonrasında gelişen süreci tüm açıklıyla ifade etti. Kendisini Emniyet Müdürü Kazım Abanoz'un aradığını söyleyen Uğur Dündar, "Dedi ki, Sedat Peker'in Şile'de kısmen hazine arazisine taşarak, yaptığı bir evi var. Belediye bu taşan kısmı yıkamıyor. Yani karar alınmış ama yıkamıyor. Bizden yardım istedi biz de, Çevik gücümüzü verdik. Onların desteğiyle bu kaçak kısım yıkıldı dedi. Görüntüleri de de çektik. Televizyonların hiç biri yayınlayamadığı için sizi rahatsız ediyorum. Acaba bu görüntüyü yayınlar mısınız?" Dündar, "Diğerlerinin cesaret edemediğini yayınlayıp yayınlayamayacağımı sordu. Ben de dedim ki: Kazın Bey, bizim için önemli olan gerçektir. Ben muhabirlerimi gönderirim orada araştırma yaparlar, sizin söylediğiniz gibiyse tabii ki yayınlarız."

Muhabir arkadaşlarının söz konusu yere gittiğini söyleyen Dündar, daha sonra haberi yayınladıklarını ifade etti. Haberden sonra kendisini Sedat Peker de dahil olmak üzere hiç kimsenin aramadığını söyleyen Dündar, en ufak bir tepki gösterilmediğine dikkat çekti.

"BÜTÜN YERALTI DÜNYASIYLA İLGİLİ HABERLERİ YAPTIM"

Kabadayı dünyasının bir kuralı olduğunu söyleyen Dündar, "Eğer siz gazeteci olarak, onlara mesafeli yaklaşıyorsanız, onlara gebe kalmıyorsanız, bir çıkar ilişkisine girmiyorsanız, size saygıyla bakarlar. Ama bir göbek bağı oluşturup daha sonra ihanet ederseniz, intikamları çok kötü olur. Ben bu güne kadar bütün yeraltı dünyasıyla ilgili haberleri yaptım. İsmen bir kenara ayırdığım hiç kimse olmadı. Bir uyuşturucu kaçakçısı hariç, hiç kimseden bir tehdit almadım. O tehdit edene de papuç bırakmadım. Benim üzerime gönderdiği tetikçi de yakalandı."

"BEN ZANNETTİM Kİ HALKA AÇIK BİR PARK"

Sedat Peker'in evine gitme sürecini detaylıca anlatan Uğur Dündar:

Aradan zaman geçi, benim büyük oğlum 1,5 yaşında, eşim de ikiz çocuklarıma hamile. Tatilden döndük, evde bir takım böcekler çıkmış, evi ilaçlama yapmak lazım. Hamile olduğu için de evde durmayacağız. Yakın bir yer olarak Şile aklıma geldi. Ve Belediye'ye açtım

telefon dedim ki, "Orada mafyaya ait olmayan bir otel varsa söyleyin, biz bir kaç gece konaklayacağız orda". Belediye Başkanı söyledi, biz de paramızı yatırdık gittik. Ben büyük oğlumu elinden tuttum, otelden dışarıya çıktık, karşımızda bir çocuk parkı ağaçlar arasında, kaydıraklar salıncaklar falan. Ben zannettim ki halka açık bir park. Çocuk eğlendi, kaydı, salıncaklarda sallandı falan, "Biraz daha ileriye gidelim baba" dedi, yürürken bir adam çıktı karşımıza, "Daha ileriye gidemezsiniz burası şahıs malı" dedi.

"DİKKATLİCE BAKTIM, BU SEDAT PEKER"

Oğlunun oynadığı parktan bahsederek "Peki burası?" diyen Dündar, "Burası halka açık" cevabını aldığını söyledi. "Kim buranın sahibi?" dedim. "Gel göstereyim" dedi. "Duvarların arasında bir boşluk var, bir baktım bir yüzme havuzu, kristal sular, havuzun bittiği yerde taht. Şimdi Sedat Peker'in videolarını halk ağzı açık bir şekilde izliyor ya. Onun etrafında oturmuş adamları, onu aynı şekilde dinliyorlar. Bir de dikkatlice baktım, Bu Sedat Peker. Burası bizim gösterdiğimiz yer. Ben çocuğu elinden tuttum "Hadi oğlum otele, eşime de valizleri topla, hemen gidiyoruz" dedim.

BENİM HABERLERİMİ SAYGIYLA KARŞILADI

Halbuki ben ordan bağırsam "Sedat Peker" diye, eminim söyle derdi: Buyrun Uğur bey. Belki oturur onun okuduğu kitapları falan tartışırdık. Şimdi olsa böyle yaparım açıkçası. Yani ben geçmişte Sedat Pekerle ilgili böyle bir haber yaptım. Ve ondan sonra da benim haberimi saygıyla karşıladı. Anladım ki sonra yasalar çerçevesinde halletmiş meseleyi. Çözmüş, o hazineye taşan kısmı da çocuk parkı haline getirmiş, orayı da halka açmış. Ve ondan sonra da satmış orayı. Daha sonra kendisi de açıklıyor zaten, sattığım ev diye. Böyle bir macera da yaşadık.

Kaynak:gunboyugazetesi.com