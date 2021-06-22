Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Tele 1 ekranlarında canlı yayına katılan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in attığı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili tweet'lere büyük tepki gösterdi.

Özdil, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk medyasında Robin Hood ilan edildiğini, toplumda "dürüst ve güvenilir" olarak bilinen gazetecilere kanal kurdurduğunu iddia etmişti.

Özdil, kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı 1 TV'nin kuruluşuna Sezgin Baran Korkmaz'ın destek olduğunu ima etmişti.

DÜNDAR, ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Özdil'in iddialarına Uğur Dündar, Tele 1 ekranlarından cevap verdi.

Dündar, aralarının iyi olduğu bilinen ve ağabey kardeş yakınlıklarıyla tanındıkları Özdil'e adeta ateş püskürdü.

"CENAZEME GELMEYECEKSİN"

Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım." dedi.