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Ucuz yağı bulan vatandaş market önünde kuyruk oluşturdu

Sivas'ta toptan satış yapılan bir zincir market 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 59.90 TL'ye düşürünce müşteri ile dolup taştı.

Güncel 22.10.2021, 15:18
Ucuz yağı bulan vatandaş market önünde kuyruk oluşturdu

Sivas'ta bir marketin sıvı yağa yaptığı indirim izdiham ve kuyruğa neden oldu. Vatandaşlar biraz ucuza yağ alabilmek için saatlerce sıra bekledi.

4,5 LİTRE YAĞ 59.90 TL

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içerisinde bulunan bir zincir market, 4,5 litrelik ayçiçek yağını 59.90 TL'den satışa çıkardı.

MARKET MÜŞTERİLERLE DOLUP TAŞTI

Yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti. Market müşterilerle dolup taşarken, kasalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Yağ satışı yoğunluğu gün boyu sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yağ satışına ilişkin görüntüler sosyal medyada da hızlıca yayıldı. Kullanıcılar, fotoğrafların ekonominin geldiği durumu gözler önüne serdiğini belirterek isyan etti.

İşte markette çekilen fotoğraflar;

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