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Uçuşlar izin belgesi ile yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararının ardından, iç hat uçuşları olan vatandaşlara seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi.

Güncel 27.04.2021, 13:05
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Uçuşlar izin belgesi ile yapılacak

Korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta son bulacak tam kapanma ile ilgili olarak iç hat uçuşları olan vatandaşlara seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi. Kapanmanın ardından açıklama yapan Türk Hava Yolları, "29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma süresince yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler" duyurusunu yaptı. THY 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri bilet değişikliğini ücretsiz yapılacağını da açıkladı.
Tam kapanma nedeniyle zorunlu hale getirilen seyahat izin belgesini yolcular T.C. İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru sistemi üzerinden veya 199'u arayarak belgelerini alabilecek.

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