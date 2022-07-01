Uçuş iptali durumunda yolcu hakları

Avrupa'da son dönemde havayolu şirketlerinde yaşanan personel sıkıntısı ve grevler nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

Avrupa Tüketici Örgütü'nün (BEUC) hukuk görevlisi Steven Berger, grev ya da fırtına gibi olağanüstü durumlarda yolcunun tazminat hakkının olmadığını belirterek, "Diğer durumlarda tazminat hakkınız vardır. Bu tazminatın miktarı uçuşlarınızın mesafesine göre değişir. Bu, 250 Euro ile 600 Euro arasında değişebilir" dedi.

Yönetmeliğe göre yolcuya geri ödeme süresi 7 gün

BEUC'a göre, havayolları genellikle kuralları netleştirmeyerek müşterileri bilgilendirmiyor ve işler ters giderse otomatik tazminat dahil etmek için de daha fazla düzenleme istiyor.

Yönetmelikte yolcuya geri ödeme süresinin 7 gün olduğunu anımsatan Berger, "Farklı haksız uygulamaların tekrarlanmaması veya tüketicilerin geri ödeme için bir ay beklemek zorunda kalmaması için havayolları üzerinde caydırıcılık olmalı" ifadelerini kullandı. Berger ayrıca, geri ödemenin kupon değil nakit olarak karşılanması gerektiğine işaret etti.

Uçuşu iptal edildi, yolculuk kabusa döndü

Belçikalı Daniel Rothier'in Verona'ya yapacağı yolculuk, uçuşunun "hiçbir açıklama yapılmadan iptal edilmesiyle" kabusa dönüştü. Euronews'e konuşan Rottier, "7 Haziran'da e-posta yoluyla 8 Haziran'daki uçuşun iptal edildiğini öğrendik. Önerilen tek çözüm, iki gün sonra, 10 Haziran'da kalkan uçakta yer almaya çalışmaktı" dedi.

Böyle bir durumda bile havayolu şirketine ulaşamadıklarını dile getiren Rothier, "Airbnb ev sahibimize daha uzun süre kalabilir miyiz diye sorduk. Biraz sıkıntıdan sonra aynı fiyata olmasa da daha uzun kalmayı başardık. Ryanair uçuşuydu. Bize herhangi bir açıklama yapmadılar. Kendileriyle iletişime geçmeye çalıştık. posta, telefon, ama cevap yoktu" diye konuştu.

Müşteri ekstra masraflar için tazminat istedi, şirket itiraz etti

Rottier, ekstra masraflar için tazminat istedi ama Ryanair, bu iddiaya itiraz ederek, "Ryanair'in tazminat talep sistemlerinin haksız ve karmaşık olduğuna dair tüm iddialar tamamen yanlış. Aksaklıkla karşılaşan tüm yolcular, tüm seçenekleri ve hakları hakkında e-posta/SMS yoluyla bilgilendirilir ve tüm bilgiler Ryanair.com'da mevcut" açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca "Ryanair, Kovid sonrası seyahat için yeterince plan yapamayan diğer birçok havayolunun aksine, personel sıkıntısı nedeniyle herhangi bir aksama olmadan bu yaz tam uçuş programlarını yürütüyor. Hava Trafik Kontrolörü (ATC) ) grevler ve havalimanı personel sıkıntısı, yaz sezonu boyunca ufak tefek aksaklıklara neden olabilir" ifadeleri yer aldı.(Euronews)