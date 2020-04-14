ÜCRETSİZ MASKE VE KOLONYA DAĞITIMI BAŞLADI

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor. İstanbul’da 65 ve üzerindeki yaş grubu için hazırlanan ücretsiz maske ve kolonyalar dağıtılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı.

İstanbul’da içinde ücretsiz maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı mesajının bulunduğu hediye paketleri adreslere ulaşmaya başladı. Hediye paketleri 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara teslim ediliyor. Vatandaşların bu hizmetten oldukça memnun oldukları gözleniyor.