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ÜCRETSİZ MASKE VE KOLONYA DAĞITIMI BAŞLADI

İstanbul’da 65 ve üzerindeki yaş grubu için hazırlanan ücretsiz maske ve kolonyalar dağıtılmaya başlandı.

ÜCRETSİZ MASKE VE KOLONYA DAĞITIMI BAŞLADI

İstanbul’da 65 ve üzerindeki yaş grubu için hazırlanan ücretsiz maske ve kolonyalar dağıtılmaya başlandı.

14 Nisan 2020 Salı 11:41
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ÜCRETSİZ MASKE VE KOLONYA DAĞITIMI BAŞLADI

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor. İstanbul’da 65 ve üzerindeki yaş grubu için hazırlanan ücretsiz maske ve kolonyalar dağıtılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı.

İstanbul’da içinde ücretsiz maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı mesajının bulunduğu hediye paketleri adreslere ulaşmaya başladı. Hediye paketleri 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara teslim ediliyor. Vatandaşların bu hizmetten oldukça memnun oldukları gözleniyor.

Son Güncelleme: 14.04.2020 12:09
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