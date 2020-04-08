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ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİNDE YENİ ADRES: "E-DEVLET"

Ücretsiz maske başvuruları e Devlet aracılığıyla devam ediyor. İlk olarak ePTTAVM’den yapılacağı açıklanan başvuruların daha sonra e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı. Ücretsiz maske 20-65 yaş arası vatandaşlar için haftada 5 maske olarak verilecek.

ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİNDE YENİ ADRES: "E-DEVLET"

Ücretsiz maske başvuruları e Devlet aracılığıyla devam ediyor. İlk olarak ePTTAVM’den yapılacağı açıklanan başvuruların daha sonra e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı. Ücretsiz maske 20-65 yaş arası vatandaşlar için haftada 5 maske olarak verilecek.

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:54
2009 Okunma
ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİNDE YENİ ADRES: "E-DEVLET"

Peki ücretsiz maske için e Devlet'e başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz maske e-Devlet başvuru ekranı...

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU EKRANI

E DEVLET ŞİFRESİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,
-e-Devlet şifresi ile giriş,
-Mobil imza ile giriş,
-Elektronik imza ile giriş(e-imza),
-İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.

Son Güncelleme: 08.04.2020 13:01
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