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Ücretsiz maske dağıtımı başladı! E-devletten ücretsiz maske nasıl alınır?

Dün akşam açıklanan habere göre corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak. Bakanlıklar, tüm Türkiye'nin merakla beklediği ücretsiz maskelerin vatandaşlara dağıtılmaya başlanacağını açıkladı. Büyük bir mutlulukla karşılanan açıklamanın detaylarına göre vatandaşlara her hafta 1 paket (toplam 5 adet) maske ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Ücretsiz maske dağıtımı başladı! E-devletten ücretsiz maske nasıl alınır?

Dün akşam açıklanan habere göre corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak. Bakanlıklar, tüm Türkiye'nin merakla beklediği ücretsiz maskelerin vatandaşlara dağıtılmaya başlanacağını açıkladı. Büyük bir mutlulukla karşılanan açıklamanın detaylarına göre vatandaşlara her hafta 1 paket (toplam 5 adet) maske ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:28
2016 Okunma
Ücretsiz maske dağıtımı başladı! E-devletten ücretsiz maske nasıl alınır?

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti. 

https://maske.epttavm.com başvurular buradan yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Peki, PttAVM.com üzerinden başvuru nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maske başvurusu var mı? İşte detaylar...

Haftada 5 maske hakkı!

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

Kimler ücretsiz maske siparişi verebilir?

maske.epttavm.com adresi üzerinden vatandaşlar maskelerinin siparişlerini verebilecekler. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar PTT'nin dağıtacağı ücretsiz maske uygulamasından faydalanamayacaklar.

PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

PTT ücretsiz maske teminiyle ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. 3 katlı 5 adet maskenin dağıtılacağını açıklayan PTT, aşağıda yer alan görseldeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gerektiğini ifade etti.

Kimler maske alabilir?

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.

Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

PTT formunda hangi bilgiler var?

TC kimlik numarası, doğum tarihi, ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu, il ve ilçesiyle birlikte adres bilgilerini doğru olarak belirten, 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar PTT'nin ücretsiz maske uygulamasından faydalanabilecekler.

Son Güncelleme: 06.04.2020 09:44
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